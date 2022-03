Mario Salcedo élete első felében igazi óriáscégeknél dolgozott pénzügyi tanácsadóként, munkája rengeteg utazással járt. Ám ezek az utak nem éppen a pihenésről vagy a szórakozásról szóltak, mint a legtöbb embernél, ezt látva pedig a floridai férfi 1997-ben, 47 évesen úgy döntött, hogy otthagyja addigi állását.

Hirtelen keletkezett szabadidejére rögtön talált is elfoglaltságot: egymás után hat különböző társaság óceánjáró hajójára fizette be magát, hogy úgy is megtapasztalhassa az utazás örömeit, ahogy arra korábban nem volt lehetősége. Salcedónak be is jött ez az életmód, és elhatározta, hogy ezt szeretné csinálni élete hátralévő részében.

Emberünk azóta gyakorlatilag minden óceánjáróra befizette már magát, és a koronavírus-járvány előtti időszakig, amikor a hajók visszaszorultak a kikötőkbe, gyakorlatilag csak 2-3 napokat töltött a szárazföldön két út között. Salcedo így kizárta az életéből az olyan haszontalan tevékenységeket, mint a szemetes ürítése vagy épp a bevásárlás, ezzel állítása szerint ő lett a világ legboldogabb embere.

Felmerülhet a kérdés, hogy mégis miből telik ennyi útra neki? Nos, a munkát nem hagyta abba, továbbra is pénzügyi tanácsadással foglalkozik, de ügyfelei portfólióját akár egy óceánjáró medencéjében ázva is átlátja. A férfi hajósnaptára már 2023 áprilisáig tele is van, és valószínűleg nem jövőre fog véget érni ez a kellemes életmód.