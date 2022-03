Paul Newmant nem kell sok autóbolondnak bemutatni: az egykori színész imádta az autókat, főleg, ha azokkal versenyezni is lehetett. A filmvászon mellett a versenypályán is maradandót alkotott az amerikai, pilótaként és csapattulajdonosként egyaránt. Előbbi szerepben a Le Mans-i 24 órás versenyen bukkant fel, utóbbira az IndyCar követői emlékezhetnek.

Az autóversenyzéshez már több évtizede szervesen kapcsolódnak az órák, Newman csuklóján pedig mindig egy Rolex fityegett. Természetesen több időmérő szerkezete is volt, melyek olykor felbukkannak a különböző aukciókon. A Rolex már korán felismerte, hogy a színész remek hívószó lehet, ha órák eladásáról van szó, így már 50 évvel ezelőtt is az ő nevével fémjelzett készülékeket árultak. Ilyen volt a képeken látható Paul Newman Daytona John Player Special is.

A motorsport fénykorának talán legismertebb színkombinációjában, a névadó cigarettamárka jellegzetes fekete-arany párosításában pompázó óra június 15-én talál új gazdára New Yorkban. Tekintve, hogy a 6241-es referenciaszámú Daytonából csak kb. 3000 darab készült az 1960-70-es évek derekán, és ezeknek csak a töredéke ilyen konfigurációjú, így komoly összeget várnak érte az árverés szervezői.

Véleményünk szerint a Sotheby’s aukciósház talán kicsit alá is becsülte az óra értékét, amikor előzetesen belőtte a 600 ezer-1,2 milló dolláros leütési árat. Amikor ugyanis utoljára kalapács alá került egy ilyen óra, a győztes licitálónak nem kevesebb mint 1,6 millió dollárt (537 millió forintot) kellett kicsengetnie a JPS Daytonáért.