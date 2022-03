Ami az autók világában a Ferrari, az a hajóknál a Riva: a szintén olasz cég mindig is eleganciájával, megjelenésével emelkedett ki a hajózás világából, éppúgy, mint a maranellói autógyártó. A két cég története többször is összefonódott, napjainkban például a Ferrari Forma-1-es csapatát támogatják a hajóépítők, de az 1980-as években közösen fejlesztettek hajót is.

Ez volt a Riva Ferrari 32, mely ugyan csak 1990-re készült el, de Enzo Ferrari még áldását adta a projektre. Oldalról ránézve a hajóra egyértelműen látszik, hogy a vonalait a Ferrari Testarossa ihlette, az autó védjegyévé váló vízszintesen futó mély sávok itt is megjelennek. A Rosso Corsa árnyalatúra fényezett járműből nem hiányzik az erő sem, két, újkorában egyenként 390 lóerős Vulcano 400 V8-as motor gyorsította a gépet akár 100 km/órás sebességig – ez az érték mai szemmel talán nem tűnik soknak, de bő három évtizeddel ezelőtt megsüvegelendő teljesítmény volt.

Mindössze 40 darab ilyen, 32 láb (9,75 m) hosszú, két fő számára kényelmes hajó készült. A most eladásra kínált darab a 28. sorszámú, az RM Sotheby’s aukciósház 100-150 ezer dollárra (33-50 millió forintra) teszi értékét.