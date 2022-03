A KRESZ arra való, hogy biztonságos környezetet teremtsen, hogy mindenki épségben térhessen haza, de sajnos mindig akadnak sofőrök, akik megszegik a szabályokat. Arról nem is beszélve, hogy a közlekedésben olyanok is részt vesznek (pl. gyalogosok, biciklisták, e-rolleresek), akik esetleg soha nem is tanulták a közlekedési szabályokat, vagy csak néhányat ismernek azok közül. Mindez rengeteg feszült helyzetet teremthet, főleg akkor, ha amúgy is sietős a dolgunk. Adunk néhány jó tanácsot, hogyan kezelheted könnyebben a stresszes helyzeteket.

Indulj el hamarabb!

Közhely, de érdemes megszívlelni: mindig tájékozódj elindulás előtt az aktuális forgalmi helyzetről, hogy tudd, körülbelül mennyi időbe fog telni, mire eléred az úti célodat. Ma már számos lehetőség közül választhatsz, hallgathatod például valamelyik rádiót indulás előtt, ahol rendszeresen mondanak be a forgalommal kapcsolatos híreket, megnézheted az Útinform oldalát, illetve az olyan, élő forgalmi adatokkal dolgozó rendszerek, mint a Waze vagy a Google térképein is ellenőrizheted, hogy mennyire telítettek az utak, amelyeken haladni szeretnél. De léteznek további, baleseteket és torlódásokat megjelenítő alkalmazások is.

Ha nem rutinból autózol, azaz nem ismered annyira a célodhoz vezető utakat, akkor különösen ajánlott, hogy útvonaltervező applikációt használj. Ezek az aktuális forgalmi viszonyok alapján elég pontosan ki tudják számolni, mennyi időre lesz szükséged, hogy odaérj egy meetingre, vagy hogy ne késd le a létfontosságú állásinterjút. Az applikáció által megadott időhöz ajánlott fejben valamennyit még hozzáadnod: ha messzire mégy, akkor 20-30 percet, ha pedig a belváros felé tartasz, akkor is legalább 10-15 percet. Mindezt azért, mert menet közben bármi közbejöhet, például előfordulhat, hogy pont előtted koccan össze két autó, esetleg meg kell állnod egy benzinkútnál. Ha időben indulsz el, akkor már eleve nem leszel ideges amiatt, hogy késésben vagy, ezáltal máris rengeteg stresszt megspórolsz magadnak és másoknak is.

Megfelelő környezet

Szakértők szerint, ha megfelelő környezetet teremtesz a vezetéshez, az máris nagymértékben csökkentheti a stresszt, sőt egyenesen élménnyé teheti az utazást. Használd ki, hogy a kormány mögött semmi másra nem kell figyelned, csak az útra és a közlekedés többi résztvevőjére. Hagyd magad mögött a gondokat! Kizárhatod például a közösségi médiát: nem kell figyelned a telefonod értesítéseit arról, hogy éppen ki töltött fel újabb képet az üzenőfalára és ki nem. Ha mégis szeretnél útközben telefonálni, azt csakis a szabályoknak megfelelően tedd, headsettel vagy kihangosítóval. Ne felejtsd el, hogy vezetés közben tilos a telefont kézben tartani!

Akár rövidebb, akár hosszabb útra indulsz, ügyelj a vezetés közbeni komfortérzetedre. Ne legyél kabátban, a hölgyek pedig ne vezessenek magassarkú cipőben, mert az balesetveszélyt rejthet. Minden elindulás előtt állítsd be jól a tükröket, fűtsd be, illetve hűtsd le a kocsit a neked megfelelő hőmérsékletre. Ha az a típus vagy, aki nem szívesen hallgat rádiót vezetés közben, akkor bekészítheted az útra az egyik kedvenc CD-det vagy tracklistádat, esetleg podcastodat. Szakértők szerint a klasszikus zene kifejezetten csökkentheti a stresszt vezetés közben.

Figyelj arra is, hogy a kedvenc számaidat ne a legnagyobb hangerőn hallgasd, mert akkor nem fogod hallani a kocsi környezetében keletkező zajokat, így például a szirénázó járművek hangját sem.

Ezt mindig tartsd észben!

Ahogy a cikk elején említettük, nem vagyunk egyformák. Aki régóta és rendszeresen vezet, az valószínűleg tudja, hogy bármikor találkozhatunk szabálytalankodókkal, és számtalan olyan helyzet is van, amikor egyszerűen hibázik valaki. Ne menj át tanárba a kormány mögött, ne büntess másokat azért, mert figyelmetlenek voltak! Még akkor se, ha azt feltételezed, hogy az direkt csinálta, amit csinált. A kakaskodásból könnyen lehet koccanás és akár hónapokig tartó szervizbe járás, vagy akár súlyosabb baleset – a kórházi kezelés pedig senkinek sem hiányzik.

Stresszkezelési technikák

Ha úgy érzed, eluralkodik rajtad az ideg, akkor végezz néhány stresszoldó gyakorlatot. Amennyiben nagyon felhúztad magad egy szituációban, akkor lélegezz mélyeket, vedd lassan a levegőt a szádon keresztül, mintha ki akarnád tölteni vele a hasadat, majd fokozatosan engedd ki az orrodon keresztül. Ezt addig ismételd, amíg meg nem nyugodtál.

Bár ülő testhelyzetben korlátozottak a lehetőségeink, de amennyire tudod, mozgasd át a tagjaidat, hogy ezzel is oldd a feszültségedet. Vond fel és le a vállad kétszer-háromszor, majd körözz velük előre is hátra párszor. Ezután döntsd párszor jobbra és balra a fejed: hidd el, jól fog esni kiroppantani a porcokat. Ha a pirosnál megállsz, olyankor nyújtózhatsz egy nagyot: kulcsold össze a két kezed a pedálok irányában, majd feszítsd meg az izmaidat, mintha valamit le akarnál tolni a mélybe. Ez után rázd le a kezed, mint ahogyan a vízcseppeket rázod le róla kézmosás után. Végezetül, ha a cipőd engedi, akkor a lábaidat is mozgasd meg. Emeld fel a sarkaidat négyszer-ötször, majd helyezd vissza a talpadat a padlóra.

Ez a pár mozdulat felfrissíti a testet és az elmét olyankor, ha túl sok időt kell egyféle testhelyzetben töltened, ami már önmagában stresszes élmény a tested számára. Éppen ezért, ha hosszabb utat teszel meg, feltétlenül állj meg időnként kinyújtózni és felfrissülni!

