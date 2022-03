Már megint a Tatooine, már megint a mindent beterítő homok, úgy tűnik a Disney által gyártott Star Wars sorozatok nem tudja elengedni ezt a helyszínt. Igaz esetünkben nem is lehetséges, hiszen Obi-Van Kenobi bús, magányos napjait mutatják be, a két nagy filmtrilógia között eltelt időszakban.

Végre megtudhatjuk, hogy mit csinált a Birodalom felemelkedésének napjaiban, amikor épp nem távcsővel kukkolta a felcseperedő Luker Skywalker csetléseit-boltásait, vagy barlanglakó remeteként merengett magában.

Szerencsére a főbb szerepeket elvállalták a második trilógia legismertebb színészei, így Ewan McGregor és Hayden Christensen is visszatér. Mellettük Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell és Benny Safdie is látható lesz a sorozatban.

Az Obi-Wan Kenobi lesz a harmadik élőszereplős Star Wars-sorozat a The Mandalorian és a The Book of Boba Fett után. A széria május 25-én érkezik a Disney+-ra.