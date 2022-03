Napjainkban már egyre több helyen elérhető az 5G-s lefedettség, mely minden korábbinál gyorsabb adatátvitelre képes. Volt azonban idő, amikor a 3G volt a csúcs: ebben a korszakban szivárogtak be az első színes képernyők és kamerák a mobilokra, és nagyon gyorsan nyomogattuk a visszalépés gombját, ha véletlen megnyitottuk a WAP-ot, mert “az rengeteg pénzbe kerül”. Persze örültünk annak is, ha volt kígyós játék a telefonon, hiszen végtelen ideig elvoltunk azzal, hogy megpróbáljuk megdönteni a korábbi csúcsunkat.

Mára ebből a korszakból már csak a 3G maradt velünk, de az sem sokáig: Magyarországon a nagy mobilszolgáltatók várhatóan 2024-ben vezetik ki a rendszert, de az azt elsőként üzembe állító Japánban is 2026-ban eljön a lekapcsolás ideje. Az egyik ottani nagy szolgáltató, a Docomo össze is rakott egy jópofa videót, melyben a nosztalgiázás mellett figyelmeztet is a dátum közeledtére.

Ugyan a videó japánul van, és a készülékek is főként belpiacosak, így is megérthetünk belőle rengeteg dolgot. Ilyen az infra, amikor két mobil között az adatátvitel úgy zajlott, hogy azokat közel tettük egymáshoz. Vagy épp ott vannak az egyedi csengőhangok, az ismert dallamokat hangonként üthettük be a szerkesztőprogramba. Ilyen és ehhez hasonló emlékeket láthatsz az alábbi videóban: