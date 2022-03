Március 8-tól 15 európai országban – köztük Magyarországon – bővítette szolgáltatási területét az HBO Max, itthon a Go csomagot váltva. A meglévő előfizetőket automatikusan átirányítják az új platformra, ahol kedvezményes, mindössze 1590 forintos havi díjat fizetnek majd a jelenlegi 1890 forint helyett.

A platformhoz használható applikáció frissítést igényel, ami többek közt Androidra, iOS-re, androidos, webOS-es (3.5-ös verzió vagy újabb) LG, illetve tizent futtató, 2016-ban vagy később gyártott Samsung okostévékre is elérhető lesz.

Ezzel jelentősen bővül a tartalom, az HBO Max-on ugyanis egyetlen közös felületen jelennek meg a Warner Bros., az HBO, DC, a Cartoon Network és a Max Originals új sorozatai és filmjei, köztük a Warner Bros. mozifilmjei.

A Max Original sorozatok között olyan címek találhatók meg, mint a Tizenegyes állomás (Station Eleven), az Egyetemista lányok szexuális élete (The Sex Lives of College Girls), a Hacks – A pénz beszél, A lány a múltból (The Girl Before), a Szerelemre tervezve (Made for Love), az És egyszer csak… és A farkas gyermekei.