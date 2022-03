Mindenki életében lehetnek nehéz periódusok, amikor úgy érzi, összecsapnak felette a hullámok, és a szokásosnál is nagyobb stressznek van kitéve. Ilyen lehet az, amikor felsejlik a munkahely elvesztésének lehetősége, vagy negatív családi esemény történik, például egy hozzátartozónk halála, vagy ha a házasságunkban elkerülhetetlen a válás. De az is fokozott stresszterhelést jelent, amikor a munkahelyen valaki „fúrja” a másikat, vagy a párkapcsolatban feltűnik egy harmadik személy. Ezek mind olyan problémák, helyzetek, amelyeket nem lehet egy nap alatt kezelni, feldolgozni és letudni. Emiatt viszont az érintett könnyen válhat tartósan idegessé és feszültté.

Amikor minden baj

Nyilván autóba nemcsak akkor ül az ember, ha jó kedve van, hanem akkor is, amikor muszáj. A tartós, főleg lelki eredetű stressz azonban negatív hatással lehet az ítélőképességünkre. Ilyenkor alakul ki az a folytonos frusztráltság, ami „agresszív kismalaccá” teheti még a legbéketűrőbb sofőröket is.

A frusztrált vezető ismérve, hogy csak az ő igazsága létezik, ezért hajlamos figyelmen kívül hagyni egyes szabályokat. Ő nem engedi ki a buszt a buszöbölből, ő az, aki a zöld lámpától a piros lámpáig nyomja a gázt, vagy aki a többsávos utakon az autók között lévő követési távolságot használja ki ahhoz, hogy előre jusson. A zaklatott idegállapotban lévő gépjárművezető nem egyszer úgy viselkedik, mintha az utakat csak neki építették volna és azokon rajta kívül más nem is közlekedhetne: az autópályán a belső sávban például direkt rátapad az előtte haladóra, hogy az kénytelen legyen kihúzódni.

Rossz hírünk van

Nos, aki nem veszi észre magán, hogy túlságosan feszült idegállapotban vezet, az előbb-utóbb bajba kerül. Közhely, de mindenkinél van erősebb, és ha valaki veszélyes közlekedési szituációt idéz elő, akkor könnyen lehet, hogy mások nem fogják ezt szó (vagy tettek) nélkül hagyni. Ha rendőr is van a közelben, akkor természetesen megy a bírság és a büntetőpont is. De ha nincs ott éppen egyenruhás, akkor is lehet valamelyik autóban kamera, amely rögzíti, hogy mit művelt a szabálytalankodó, frusztrált sofőr, és adott esetben a felvétel akár perdöntő bizonyíték is lehet. Mégis, azt lenne a legfontosabb szem előtt tartani, hogy a felelőtlen viselkedéssel másokban vagy akár magunkban is kárt tehetünk!

Erre figyelj!

Hogyan vedd észre magadon, ha lekarmol az ideg a hátsódig? Első figyelmeztető jel lehet, ha apróságokon is felhúzod magad. Valaki elfelejtette használni az irányjelzőjét? Vagy egyszerűen csak túl lassan megy előtted? Ha már emiatt ordibálsz magadban a kocsiban, akkor valószínű, hogy a komolyabb problémáktól még inkább ki fogsz készülni. Második szint a másoknak való folyamatos magyarázás és mutogatás. Sokan abban a tévhitben élnek, hogy egy-két keresetlen szónak nem lehet következménye. Pedig nem tudhatod, hogy nem éppen a leendő kollégádat, főnöködet, vagy üzleti partneredet küldöd-e el melegebb éghajlatra, mert pont előtted állt meg a zebránál, hogy átengedjen egy nénit. A következő már az önveszélyesség szintje: ha előfordult veled, hogy azért vágtál be valaki elé index nélkül, hogy megtorolj egy korábbi sérelmet, vagy ne adj isten, direkt lassan mész valaki előtt, hogy felidegesítsd, az már vörös zónás eset.

A közlekedés nem hadszíntér, nem egy ring, ahol csak egyetlen győztes lehet. Ha ott tartasz, hogy mindenkiben az ellenséget látod az utakon, és nem tudsz kellő előzékenységet, figyelmet és tiszteletet tanúsítani a többi autós iránt, akkor jobban teszed, ha nem ülsz autóba addig, amíg el nem múlik nálad ez az állapot.

Miért? Mert bármennyire hihetetlen, mindenki egyet akar, aki csak kimegy az utcára: épségben hazatérni, illetve elérni az előre eltervezett úti célját. A közlekedők túlnyomó többsége nem akar értelmetlen konfliktusokat, mert tudja, hogy a szabályok megszegésével nemcsak mások, hanem a saját életét is veszélyeztetheti.

A stressz levezetésének egyik lehetséges módja az aktív sportolás, de az is segít, ha kibeszéled valakivel a problémáidat, vagy ha ez sem elég, fordulhatsz szakemberhez is. Ha nem pihensz eleget, akkor a szervezeted a stresszt is nehezebben dolgozza fel, ezért fontos a jó minőségű, kellő időtartamú alvás is.

Hidd el, miután sikerült lerendezned magadban a stresszt, a vezetés is sokkal élvezetesebb lesz!

