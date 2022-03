Klímakutatók szerint a Föld átlaghőmérsékletének 3 Celsius-fokos növekedése 1,5 méterrel emelheti meg a bolygó tengereinek, óceánjainak vízszintjét az Északi- és Déli-sarkokon megolvadó jégsapkák miatt. Ez a másfél méter jelentős érték: egy kutatás szerint a jelenlegi lakosságszámokkal ez 790 millió ember érint, ennyien élnek napjainkban vízparti településeken.

Egy kutató, Matthew H. Nash közzétette a világ 18 leglátogatottabb tengerparti városának listáját, melyet a legsúlyosabban érinthet az emelkedő vízszint. Tanulmányában figyelembe vette azt is, hogy mennyire hatékonyan próbálnak, illetve tudnak a helyiek védekezni a víz ellen – lásd Velence esetét, ahol évekig küszködtek a várost védő gátrendszerrel, de annak működése ellenére is még be szokott törni a Szent Márk térre az Adriai-tenger.

Az alább felsorolt 18 városban összesen 210 millió ember él, de fontos tény, és nem szabad megfeledkezni róla, hogy ezeken kívül is rengeteg ember lakik vízparton: a bolygó nagyvárosainak (5 millió feletti lakosságszámot nézve) kétharmada víz mellett található. Következzen hát a lista: