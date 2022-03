Eladja otthonát a híres autóversenyző

Régi nagy név a NASCAR berkein belül Tony Stewart, aki az észak-amerikai stock car csúcskategóriájában háromszor is bajnok lett, 618 futamából 308-at a legjobb tízben, 49-et pedig az élen fejezett be. Ilyen karriert követően nem csoda, hogy beválasztották a hírességek csarnokába az 50 éves exversenyzőt. Az sem meglepő, hogy szép vagyont kalapozott össze bő két évtizedet felölelő profi pályafutása alatt.

2011-ben fel is építette álomotthonát az indianapolisi reptértől egy órányi autóútra lévő 167 hektáros telekre, melyen egy tó, egy kétszintes vízesés és egy kisebb vadászterület is található szarvasokkal. A terep nem sík, így némi offroad-kalandra is volt lehetősége Stewartnak a saját birtokán belül.

Mindez azonban csak a kezdet az 1858 négyzetméteres otthon mellett, ahol elfér 11 fürdőszoba, egy bowlingpálya, egy golfszimulátorként kialakított helyiség, egy ónixszoba és egy közel 33 ezer literes akvárium is. Az ingatlant ezek mellett tucatnyi különféle sisak és egy komplett IndyCar-autó is színesíti – vélhetően ezeket azonban nem adják át, hiába kérnek 30 millió dollárt (10,5 milliárd forintot) az ingatlanért.

Az összeg egyébként napjaink legmagasabb értéke, amennyiért Indiana államban ingatlant hirdetnek, így nem csoda, hogy úgy hivatkoznak rá, mint a legjobbra, amit valaha az államban eladásra kínáltak.