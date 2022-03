Szombaton a Budapest Boat Show keretein belül jelentették be, hogy 2022-ben július 14-én rajtol el az 54. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj mezőnye – számolt be az MTI. A Magyar Vitorlás Szövetség tájékoztatása szerint a Balaton-kerülő vitorlás viadal idején számos program várja a tó körül és Balatonfüreden is az érdeklődőket.

A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenye, amelyet először 1934-ben rendeztek meg. A hajósoknak a 48 órás szintidő alatt légvonalban 155 kilométeres távot kell teljesíteniük.

A versenycsúcsot a Józsa Márton kormányozta Fifty-Fifty – egy kétárbocos, magyar fejlesztésű katamarán – tartja, amely 2014-ben 7 óra 13 perc 57 másodperc alatt ért célba. A legtöbbször, tizenháromszor Litkey Farkas nyerte meg Kékszalagot. Tavaly az 53. Kékszalagon címét megvédve a Vándor Róbert kormányozta RSM haladt át elsőként a balatonfüredi célvonalon.

A megmérettetésen rendszeresen jelen vannak hazai és nemzetközi sztárok, akik olykor még részt is vesznek a futamon. 2018-ban a Red Bull Forma-1-es pilótái is ellátogattak legnagyobb tavunkhoz hajózni egy kicsit: