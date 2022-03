Ha a Ducati nevet megemlítjük, mindenkinek tűzpiros, vad külsejű, erős sport- és versenymotorok jutnak eszébe. Ezt a prekoncepciót azonban most maga a bolognai gyártó rombolja le részben, a Futával: így hívják a Ducati új, pedállal hajtható elektromos versenybringáját.

Sokakat meglephet ez a hír, de a Ducati nem most szállt be a bicikliiparba, idén csak új modellekkel bővítik, illetve felfrissítik palettájukat. Ennek keretében megújul a MIG-S nevű, terepre szánt e-bike-juk, melyeket Pirelli abroncsokkal szereltek. Egy, a MIG-S-nél szolidabb megjelenésű terepbringa is érkezik, a TK-01RR Limited Edition.

Mindhárom kerékpár kapott tehát elektromos rásegítést, a legdurvább pakkot természetesen a legagresszívabb kinézetű MIG-S kapta. Haladását a Shimano EP8 hajtómű segíti, melynek kivételesen könnyű, 2,6 kilós motorjához 85 Nm nyomaték tartozik. A rendszerhez tartozó alkalmazáson keresztül bármikor újrahangolható az erőforrás, a tulajdonos igénye szerint állíthatja telefonján keresztül működését. Mindehhez egy 630 Wh-s akkumulátor tartozik.

A Ducati TK-01RR Limited Edition különlegessége az Öhlins-féle légvilla, mely 18 cm-es utat járhat be probléma nélkül a legkeményebb terepeken is. A lengéscsillapítás másik elemét, a rugót szintén az Öhlins szállítja, ennek útja 170 mm.

A kerékpárok árai egyelőre nem nyilvánosak, de biztosan nem lesznek filléres darabok.