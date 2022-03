Modern életünket az okoseszközök uralják, melyek szép lassan már a konyhából is kiszorítanak bennünket. Mindent azonban még nem tudnak elkészíteni a folyamatosan tanuló konyhai robotok sem, a bonyolultabb fogásoknál jobb, ha emberi kezek és szemek felügyelik a folyamatokat.

Ám ami késik, nem múlik: mostantól például már a tökéletes sajtfondüt is el tudják készíteni a gépek. A svájciak nemzeti ételét már egy, az országból származó csapat által épített robot is meg tudja alkotni, sőt, meg is alkotja a párizsi International Agricultural Show keretein belül március 6-ig.

“Szerettünk volna egy olyan projektet létrehozni, ahol az innovációt kombináljuk a svájci tradícióval. A fondü tökéletes választás volt” – mesélte Nicolas Fontaine, a Bouebot egyik alkotója. Hozzátette, a gépet majdnem két évig finomították.

A Bouebotnak ugyan csak feleannyi karja van, mint az embernek, de azon az egy kézen hat tengely is van, így komplex mozdulatokra is képes: sajtot reszel, fehérbort önt és kevergeti az olvadó, gőzölgő elegyet a tűzhely felett.

Valószínűleg egyhamar nem veszi át az emberek helyét a konyhában a gép, ugyanis 110 millió forintnak megfelelő összegből fejlesztették ki a masinát, a kész robot pedig 30 millió forintba kerül. Egy másik fejlesztő azonban elmondta, nem is ez áll céljukban. Szerinte az ilyen robotoknak elsősorban a konyhai segítségnyújtás lehet a feladata a jövőben.