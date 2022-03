A felmérhetetlen tőkével rendelkező Amazon rengeteg területre betette már a lábát, és technológiával felütve, iszonyatos befektetésekkel próbál felülkerekedni a konkurencián. Többek között a jó öreg kiskereskedelemben is próbálkozik az amerikai gigacég, 2017-ben vásárolta meg a Whole Foods üzletláncot, csekély 13,7 milliárd dollárért.

Céljuk ezzel nem csupán a tej, kenyér szalámi szentháromság eddig megszokott beszerzési lehetőségének biztosítása volt, hanem egy új, szinte sci-fi filmekbe illő fizetési rendszer bevezetése és tesztelése.

Ezért itt vezették be először az Amazon One fizetési rendszert, amit használva a vásárlóknak sem élő, sem gépi kasszásokkal nem kell hadakozniuk. Itt ugyanis a vásárlónak csupán a tenyerét kell egy kör alakú leolvasó fölé tennie. A szenzorok ezután ellenőrzik a felhasználó kézmintáját, és ha egyezést találnak, akkor a terminál elindítja a fizetést. Nincs szükség semmilyen plasztik kártyára, PIN-kód beírására.

Ehhez természetesen először regisztrálni kell, a felhasználónak be kell szkennelnie a tenyerét a vállalati (felhő alapú) rendszerbe, megadni a banki adatokat, és innen már mehet is a tenyérrel fizetés.

Tavaly már több üzletben elindult a próbaüzem, ám a Washingtonban nyitott üzletben már egyáltalán nics hagyományos fizetési lehetőség, csak QR-kód, és tenyérolvasás, valamint pár humán alapú segítő, aki tanácsod ad az elakadó vásárlóknak.

A módszerrel természetesen több biztonsági aggály is felmerült, elvégre így az Amazon rengeteg adatot kaphat meg a vásárlási szokásokról, a New York Times által megkérdezett ügyfelek megosztó véleménnyel voltak a dologról, egyesek azonnal elfogadták, mások a mindent figyelő, mindent kontroll alatt tartó “nagy testvér” világának újabb építőkövét látják az Amazon One megoldásában.