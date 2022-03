Aki rendszeresen elfelejti töltőre raknia telefonját, és állandóan siet, annak megváltás lehet az Oppo új modellje, a Find X5-ös. Ennél a modellnél csak úgy repkednek a wattok, töltését egy 80W-os SuperVOOC gyorstöltési technológia biztosítja.

Ezt használva 12 perc alatt 50 százalékra, a vezeték nélküli 50W AIRVOOC segítségével pedig mindössze 47 perc alatt 100 százalékos szintre tölthető fel az 5000 mAh-s kétcellás akkumulátor. A különleges töltő 7,5 Amperrel és 20 Voltal dolgozik.

Ilyen brutális töltési teljesítmény esetén joggal merül fel a tartósság kérdése, és természetesen erre is van válasza a kínai márkának.

We're speeding up fast charging. ⚡️

OPPO 240W #SUPERVOOC Flash Charge delivers 100% battery in just 9 minutes, for record-breaking, industry-leading speed. 🚀 #OPPOxMWC22 pic.twitter.com/gPDurHh1Qg