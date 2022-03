Az emberi élethez nélkülözhetetlen a pihenés, az alvás. Működésünkbe az evolúció kezdete óta kódolva van, hogy napunk közel egyharmadát semmittevéssel töltsük, mert enélkül életben sem tudnánk maradni. Napjainkban azonban egyre többen küzdenek alvászavarral: ők azok, akik igencsak megszenvednek az éjszakai pihenéssel, mert az ágyban töltött idő egy részét alvás helyett forgolódással, szorongással töltik, a másnapot pedig fáradtan, kimerülten kezdik.

Az érintettek előbb vagy utóbb megérzik, ha hiányzik az életükből a megfelelő mennyiségű alvás. Meglehet, hogy eleinte még gond nélkül elvannak, mert továbbra is jól teljesítenek a munkahelyükön, sőt bírják a fizikai megterhelést is, ám ez hosszú távon nem lesz fenntartható. Egy idő után feltűnhet, hogy romlik a memóriájuk, gyakran nem jutnak eszükbe különböző dolgok, vagy éppenséggel sokat fáj a fejük – ám ezek még enyhe panaszok, amelyeket ráadásul hajlamosak lehetünk valamely más okra visszavezetni.

Az alváshiány egészen furcsa következményekkel is járhat: például akár hízni is lehet tőle, leginkább a gyakoribbá váló késő esti étkezések, nassolások miatt. Az étvágyat szabályozó hormon szintje ugyanis csökken, ezért a szervezet nem tud ellenállni, amikor éhségérzet lép fel.

Gyakran emlegetett következmény a stressz is, az emiatt kialakuló feszültség, idegesség pedig további negatív következményeket vonhat maga után. Gondoljunk bele: este, amikor már rég aludnunk kellene, mi még mindig csak a plafont bámuljuk kínunkban, mert sehogy sem jön álom a szemünkre. A fáradtság miatt reggel stresszesen kelünk, a stressz szintje pedig aligha csökken munka közben. Igazán csak este tudnánk leereszteni a fáradt gőzt, ám ekkor már amiatt izgulunk, vajon a következő éjjelt végigalusszuk-e. Maga a stressz pedig komoly betegségek táptalaja is lehet, a szív- és érrendszeri panaszoktól kezdve a gyomorpanaszokon át a hát- és ízületi fájdalmakig, sőt akár depressziót is okozhat – de a felsorolással itt inkább megállunk, mert napestig nem érnénk a lista végére.

A címben említett tevékenységeket is érinti az álmatlanság, orvosi nevén az inszomnia. Szakértők szerint a szexuális együttlétek elkerülésének és halogatásának legfőbb oka a kimerültség. A rendszeresen elmaradó intim alkalmak hosszú távon a kapcsolat megromlásához, elhidegüléshez vezethetnek. Ha a párok a napi kimerültség ellenére is egymáséi lesznek, az alváshiány nem egyszer elrontja az örömöket: a férfiaknál merevedési zavarok, a nőknél hüvelyszárazság léphet fel – ami megint csak a kapcsolat további romlását eredményezheti.

A hosszú távú kialvatlanság következményei között említhetjük a romló koncentrálóképességet is, amelyet a stresszel közösen a vezetés ellenségének is nevezhetünk. A vezetés olyan szituáció, ahol egyszerre több dologra kellene figyelnünk a forgalomtól kezdve a külső jelzéseken át a szabályok betartásáig, és mindezt lehetőleg nyugodt, higgadt lelkiállapotban, ám kialvatlanul ez szinte kivitelezhetetlen. A feszült sofőröket pedig nemcsak a környezetükben közlekedők nem kedvelik, hanem maguknak is képesek ártani, ha a kevés energiájuk nagy részét dühöngésbe, idegeskedésbe ölik bele, ezzel is tovább fárasztva önmagukat. A vezetés közbeni elalvást, mint halálos veszélyt, pedig még nem is említettük.

A legtöbb ember nem saját maga dönti el, hogy mikor kel fel, hanem külső körülmények (munkahely, gyerekek iskolába vitele stb.) határozzák meg azt. Emiatt érdemes átgondolnunk esténként, hogy nem várhat-e még holnapig az aktuálisan olvasott könyvünkből a következő fejezet, vagy a nézett sorozat új évada, illetve muszáj-e sokadik alkalommal is átpörgetni ugyanazokat a híreket, posztokat, fotókat a mobilon az ágyban fekve.

Akár egészen kicsivel több alvásért is hálás lesz a szervezetünk másnap reggel, és ha mindennap igyekszünk figyelni erre, azzal hosszú távon is pozitív eredményeket érhetünk el.

