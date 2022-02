Számos Guinness-rekord köthető Dubajhoz, ahol az olajból származó bevételekből gyakorlatilag bármilyen megalomán elképzelés megvalósítható. Egy rekordtól azonban meg kellett válniuk, ugyanis már nem náluk, hanem Kínában található a világ legmagasabban elhelyezkedő étterme.

A magasságot nem a tengerszinthez viszonyítva nézik, hanem az alaphoz képest. A Heavenly Jin, a cím büszke tulajdonosa pedig kiváló helyen fekszik, a sanghaji J Hotel Shanghai Tower 120. emeletén – ez 556,36 méteres magasságot jelent. Maga az épület egyébként a harmadik legmagasabb a világon 632 méterével, a fenti képen a jobb oldali épületről van szó.

Ahogy az várható, a Heavenly Jinből mesés kilátás nyílik a kínai metropoliszra. A vendégek a nézelődés mellett kiváló ételeket is kóstolhatnak a világ minden tájáról: nem kizárólag kínai fogások szerepelnek az étlapon, európai és japán klasszikusok is szerepelnek a kínálatban. Egyszerre legfeljebb 256 vendéget tud kiszolgálni az étterem, akik a nyitott konyhának köszönhetően figyelemmel követhetik az ételek elkészülését is.