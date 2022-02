117 méteres szárnyfesztávolságával a Stratolaunch Roc a világ legnagyobb szárnyfesztávolságú repülőgépe, méretével meg a híres Antonov An-225-öt is kenterbe veri. Ez a gép azonban még nincs kész teljesen, egyelőre csak a tesztrepülések zajlanak.

Csütörtökön emelkedett mindössze negyedjére a levegőbe az óriásgép Kaliforniában, a Mojave-sivatagban található reptérről indulva. A fejlesztési munkálatokat jól jelzi, hogy csak először húzták be a futóművet, tehát még biztosan javulni fog még rengeteget a technológia. Az 1 óra 43 perces út során 4572 méteres magasságig emelkedett a gép, csúcssebessége viszont nem volt túl acélos: 286 km/órás tempót mértek, pedig elméleti végsebessége 852 km/óra.

Time to stretch those legs! We just successfully retracted and extended our full landing gear for the first time. #LetsRoc pic.twitter.com/UUVhC1xmy0

Az út nem csak ezért nem alakult jól: menet közben vibráció lépett fel, ezért megszakították a repülést. A gép visszatért a repülőtérre, négyszer még elment felette, majd mikor már elegendő üzemanyagot elégetett, sikeresen landolt.

Roc is in the air over the Mojave Desert. Today we will focus on retracting and extending the aircraft’s landing gear for the first time. Follow along: https://t.co/N8KNUdVyBU pic.twitter.com/fuRTj9TlzM

