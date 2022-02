A Hold számunkra láthatatlan, a Földtől távolabbi oldalán végzi munkáját a kínai Csang’o-4 űrszondája Jáde Nyúl-2 nevű holdjárója, mely tavaly áprilisban rekordot is döntött. A szonda útja közben tudományos kutatást végez a korábban érintetlen területen.

A Jáde Nyúl-2 mostanság igencsak érdekes dolgokkal találkozik az égitest felszínén: tavaly egy furcsa képződményt vett fel kamerájával, amit többen is valamilyen idegen eredetű tárgynak véltek, pedig csak egy szabálytalan alakú kő volt az. Most ismét olyat rögzített, mellyel korábban ebben a formában még nem találkoztunk idegen bolygókon: üveggolyókat.

A felfedezést egy tudományos lapban publikálták. A Science Bulletin cikke szerint két, szabad szemmel is jól látható, átlátszó üveggolyót talált a szonda. A 1,5-2,5 centisre saccolt golyókat nem az űrlények hagyták el, azok egy nagy erejű meteorbecsapódásnak vagy korábbi vulkáni tevékenységnek köszönhetően jöttek létre.

A kutatók eddig is tisztában voltak azzal, hogy van üveg a Holdon, ám eddig nagyon apró, 1 mm-esnél is kisebb méretben találkoztak vele. Az, hogy most ilyen nagy méretben bukkantak rá, és ráadásul átlátszó formában, mindenképpen különlegességnek számít.