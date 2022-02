A közelmúltban betekintést nyertünk olyan török roncstelepekre, ahol a szebb napokat megélt óceánjáró óriásokat vágják szét a bennük rejlő nyersanyagért. Mintha egy ipar végnapjait látnánk, a sorban álló színes óriások azt sugallják, hogy egy korszak lezárult.

Viszont aki azt hiszi, hogy ezzel vége a gigantikus óceánjáróknak, az téved. Az utóbbi évek koronavírus okozta fennakadása nem hozta el az ágazat végnapjait, sőt! Idén kerül vízre a világ legnagyobb ilyen jellegű járműve, a Wonder of the Seas.

A jármű 362 méter hosszú, az összeszerelésén több mint 2000 munkás dolgozott. A tömege 236 857 tonna, 18 fedélzeti és 24 vendéglift, valamint 2867 kabin található benne. Összesen 6988 vendég befogadására alkalmas, akiket 2300 fős személyzet szolgál ki. A hajó 41 km/h körüli sebességgel halad és ez lesz a vállalat első olyan óceánjárója, amelyet kifejezetten Ázsiában működtetnek majd.

A tengerek csodája rászolgált a nevére, mert minden képzeletet felülmúló szórakoztató szolgáltatásokkal kényeztet, fedélzetén van egy 25 méter hosszú, 10 emelet magas csúszda, valamint 20 ezer növény is.

Ezen felül két-három ezer szoba és lakosztály, éttermek és bárok tömkelege, valamint előadások, csúszdák, és vízi színház is lesz majd a 18 emeletes, úszó városban. A hajó 2022. március 4-én innen indul majd az első, debütáló útjára, utána pedig 7 éjszakás Kelet-, és Nyugat-Karibi útvonalakat kínál majd.