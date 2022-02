Alapjáraton sem olcsó az új Samsung Galaxy S22, a dél-koreai gyártó új csúcsmobilja. Az alapverzió is már 335 ezer forintba kerül majd, de a nagyobb tudású változatokért akár 430 ezer forintot is elkérnek.

Ezek az összegek azonban csak aprópénznek számítanak a Caviarnál. Az orosz cég szinte bármire képes, ha egyedi okostelefonokról van szó, limitált szériás darabjait csillagászati összegekért kínálja.

Most az új Samsung kapta meg a Caviar-kezelést, mely leginkább aranyból, titánból, karbonból és színezett krokodilbőrből áll. Ezen anyagok felhasználásával hat különböző stílusú és összetételű mintázatot alkottak, mindegyikből 99-et csinálnak. Közülük is a legdrágább a nyitóképen található Ocelot fantázianevű darab, melynek ára 7140 dollár (2,24 millió forint), amennyiben egy 128 GB tárhellyel rendelkező S22 Ultrát veszünk ilyen hátlappal. Olcsón nemigen lehet vásárolni az oroszoktól, az aranyat teljesen nélkülöző, az alsó sor közepén látható Titanium nevű mobil is 6520 dollár (2,04 millió forint).