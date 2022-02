Egész Nyugat-Európában komoly károkat okozott a múlt hét második felében a Eunice nevű vihar, mely először az Egyesült Királyságban érte el a szárazföldet. Évtizedek óta nem volt ehhez hasonló méretű és erejű viharciklon a szigetországban. Több száz iskolát kellett bezárni, korlátozásokat vezettek be a vonatközlekedésben, több járatot töröltek a sínekre dőlt fák miatt.

Az országban valaha mért legerősebb széllökés rekordját is megdöntötte Eunice, 196 km/órát mértek a Wight-szigeten. Emellett azonban a 110-140 km/órás széllökések sem voltak ritkák, melyek jelentősen befolyásolták a légiközlekedést. A Heathrow-n és Manchesterben több utasszállító landolási kísérletét is megszakították a légmozgások, a gépeknek az utolsó pillanatban kellett átstartolniuk. A sikeres leszállási kísérletek többségénél a repülők gyakran nem is egyenes vonalban közelítették meg a kifutókat, hanem “oldalazva”, az állandóan fújó erős széllel együtt mozogva tették le a pilóták a gépeket.

Balesetről nem érkezett hír, azonban így is komoly károkat okozott a repülésnek Eunice. A rengeteg törölt repülőjárat mellett összetört egy emelvényre állított régi vadászgép is: de Havilland Venom a grove-i ipari park bejáratánál állt, emléket állítva ezzel a második világháborúban ott található repülőtérnek.