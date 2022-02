Legyen szó bármilyen használati tárgyról, az sérülten, használtan gyakorlatilag mindig kevesebbet ér, mint új korában. A ritka kivételek táborát erősíti azonban a képeken látható kutyaház is.

A franciaországi Roky nevű németjuhász otthonául szolgáló, lemezekből és fából összetákolt bódén látszik, hogy viseltes, teteje már csupa rozsda, ráadásul még egy méretes lyuk is található rajta, emiatt már az esőtől sem tudja megvédeni a kutyát. Gyakorlatilag használhatatlanná vált ettől, ám most épp emiatt lett hihetetlenül értékes az eból.

A lyukat ugyanis 2019 áprilisában egy meteorit ütötte, most pedig a család eladja a bódét. Mindebben a Christie’s aukciósház segít nekik, akik egy tematikus, meteoritközpontú árverésen kínálják a licitálóknak a kutyaházat. A becslések szerint akár 200-300 ezer dollárt (63-94 millió forintot) is érhet a sérült ól, és noha ettől az összegtől még igen messze van az online aukció eddigi legnagyobb licitje, az 26 ezer dollár (8,2 millió forint) is már szép összegnek mondható egy rozsdakupacért.

Érdekes, hogy maga a meteorit, mely a lyukat ütötte és melyet meg is találtak, szintén el fog kelni az árverésen, ám cikkünk megjelenésekor “csak” 7500 dollárt (2,3 millió forintot) ajánlottak érte.