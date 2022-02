Ambiciózus tervekkel állt elő nemrég a Disney: az eddig a szórakoztatóiparban tevékenykedő óriáscég hamarosan luxuslakóparkokat építhet szerte az Egyesült Államokban, nagyságrendileg 1900 új otthonnal.

A Storyliving by Disney néven futó fejlesztési projekt első helyszíne már meg is van: a kaliforniai Coachella Valley-ben található Rancho Mirage ad majd otthont a Cotino nevű városrésznek. A jövőbeli ingatlantulajdonosok a látványtervek alapján egy nagyon zöld környezetben élhetnek, melynek középpontjában egy strandolásra is alkalmas tó található. A városnegyedet a tervek szerint több környékre osztanák fel: egy rész dedikáltan a szórakozásé lenne, de olyan utcákat is építenének, ahol csak 55 év felettiek laknak. Mindez egy 9,71 hektáros területen feküdne.

“Közel 100 évig a Disney a szíveket és az elmét megérintő történeteket osztott meg a világ embereivel. Ahogy a második évszázadunkba lépünk, új és izgalmas módokat fejlesztünk, melyekkel a Disney varázslatát az emberekhez vihetjük, legyenek bárhol. Kiterjesztjük a történetek elmesélését a történetek megéléséig” – mondta Josh D’Amaro, a Disney Parks, Experiences and Products elnöke.

A Disney-féle lakások elkészüléséről, sem az árakról nincs egyelőre információ, viszont azt leszögezhetjük, hogy semmilyen szempontból nem végzi úgy, mint a törökországi verzió: