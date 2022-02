2020 októberében egy massachusettsi középiskola diákjai építettek egy 5,5 láb (167 cm) hosszú hajót, melyet az Atlanti-óceánra is bocsátottak. Az aprócska vitorlásba egy GPS-jeladót is építettek, így a diákok nyomon tudták követni, merre is jár az alkotásuk. Egy idő után, 2021. szeptember 30-án a GPS-jel azonban eltűnt, csak néha-néha adott jelet magáról a hajó.

Csodák csodájára a kalandos út nem végződött szomorúan: túlélte az óceán megpróbáltatásait, és a Golf-áramlattal egészen egy lakatlan norvégiai sziget, Smøla partjáig jutott az amerikai hajó, melyről január 30-án kommunikált a beépített jeladó.

A hajóról egy hatodik osztályos diák is hallott, és elment a szigetre, hogy felvegye a 462 napig tartó, nagyjából 13 300 kilométeres útja után a vitorlást. A diák bevitte iskolájába az igencsak meggyötört hajót, mely tele volt tengeri növényekkel, és az osztályával közösen felnyitották az amerikaiak ajándékaival, üzeneteivel is megrakott törzset.