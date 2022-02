Nem szívesen lettünk volna az utcán a mexikói Cuauhtémoc városában akkor, amikor megrohamozták azt a madarak február 7-én. Egy helyi biztonsági kamera vette fel azt, ahogy több száz sárgafejű rigó zuhan rajban szinte megállíthatatlanul az aszfalt és a háztetők felé. A szárnyasok egy része a becsapódás után ott is maradt a helyszínen, nem élték túl a nagy erejű ütközést.

A szakértők egyelőre keresik a magyarázatot az eseményre. Van néhány egészen logikusnak tűnő magyarázat is a szokásos konteós hülyeségek mellett. A The Guardiannak nyilatkozó, egy, a manchesteri egyetemen dolgozó biológus szerint például ragadozó elől is menekülhettek a madarak, ezt alátámasztja az is, hogy mindannyian egy irányba repültek.

Az esetet a helyi rendőrség is vizsgálta, és egy állatorvost is a helyszínre hívtak. Szerinte a madarak egy közeli fűtőberendezésből származó mérgező füstöt lélegezhettek be, de nem kizárt, hogy az általános légszennyezés okozta az állatok vesztét.