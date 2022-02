A Netanya melletti családi gazdaságban tavaly februárban szüretelték le az óriási, 289 grammos epret.

A gazdaság tulajdonosa, Chahi Ariel csütörtökön elmondta, hogy egy évig vártak a hivatalos eredményre, és ezalatt hűtőben tárolták az eperszemet, amely így már nem olyan szép, mint amikor leszedték, és súlyából is sokat vesztett.

🎥 The world's heaviest strawberry is an absolute monster! 🍓 pic.twitter.com/EvXtRzZ2yH