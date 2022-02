Egy korábbi prosztatagyulladással foglalkozó cikkünkre reagálva osztotta meg velünk tanulságos történetét egyik olvasónk. Gergő, aki rendőrként dolgozik, nemrég találkozott ezzel a betegséggel. Aznap éjszakai műszakra volt beosztva, aminek végeztével annak rendje és módja szerint hazament aludni. A kellemetlen meglepetés akkor érte, amikor a pihenést követően fel akart kelni. Mint elmondta, rendkívül levertnek érezte magát és enyhe hőemelkedése is volt, később pedig be is lázasodott. Először arra gondolt, talán valamilyen náthavírus okozhatja a bajt, a következő napokban azonban mégsem folyt az orra, és a torka sem gyulladt be.

Ehelyett meglepő módon a hasa kezdett el fájni. Ekkor már arra gyanakodott, hogy talán gyomorrontása lehet. A hasmenés mint jellemző kísérőtünet azonban nem jelentkezett, ellenben a vizelés kifejezetten kellemetlenné vált. Gergő ezt kezdetben átmeneti problémának vélte, azonban egy idő után már olyan fájdalmai lettek, hogy csak nagyon nehezen tudott könnyíteni magán. A fájdalom szinte hasogatott és az alhasába is átsugárzott. Egyáltalán nem tudta, mit tegyen. Egy gyötrelmes éjszaka után aztán felhívta a háziorvosát, aki beutalta az urológiára. Ott derült ki, hogy bakteriális prosztatagyulladása van. Az orvos antibiotikum-kúrát javasolt, amitől végül megszűntek a panaszai.

Ezért kell vigyázni a prosztatára

Az akut bakteriális prosztatagyulladást komolyan kell venni és amint jelentkeznek az erre utaló tünetek, azonnal orvoshoz kell fordulni. Nem szabad halogatni, pláne arra várni, hogy „magától elmúljon”, mert kezelés nélkül ez aligha fog bekövetkezni. A betegség sok esetben akkor alakul ki, ha a húgyúti rendszerből (vesék, húgyhólyag, húgycső) valamilyen fertőzés következtében baktériumok jutnak a prosztatába. Erre könnyen lehet esély, hiszen ez a kis gesztenye alakú szerv, a dülmirigy, a húgyhólyag alatt a húgycsövet körülölelve helyezkedik el az alhasban. Gyulladás hatására a prosztata megnagyobbodik, ami meggátolja a húgyhólyag teljes kiürülését, mivel leszűkíti a húgycsövet. A húgyhólyagban pangó vizeletben pedig könnyen elszaporodhatnak a baktériumok, ami a tünetek súlyosbodását okozhatja.

Innen tudhatod, ha baj van

De hogyan ismerheted fel az akut prosztatagyulladást? Gergő esetéből is látjuk, hogy a baktériumok által okozott prosztatagyulladásnak többféle, nem elhanyagolandó tünete is van. Ezek közé tartozik az alhasi fájdalom és a sürgető vizelési inger, amelyek következtében csak kevés vizelet távozik és az érintett továbbra is úgy fogja érezni minden pisilés után, hogy még mindig nem tudott mindent kiadni magából, így a múlni nem akaró vizelési inger miatt újra és újra ki kell mennie a vécére. Szintén fontos kísérőtünet a magas láz, amely hőemelkedéssel kezdődhet, majd hirtelen felszökik, miután a szervezet ezzel is próbál védekezni a kórokozók támadása ellen. A magas lázhoz hidegrázás is társulhat. Meglehetősen ijesztő tünet lehet még a pénisz töve körüli vagy a herezacskó mögötti területen érzett szúró, esetleg lüktető fájdalom.

Az akut bakteriális prosztatagyulladás súlyos állapot, ami kezelést igényel, ezért az említett tünetek észlelésekor nem szabad halogatni az urológus felkeresését. A szakorvos a szükséges vizsgálatokat követően tudni fogja, hogy milyen kezelésre lesz szükség. A terápia fő eleme jellemzően az antibiotikum, valamint a fájdalmat és a gyulladást enyhítő gyógyszerek, esetleg végbélkúpok alkalmazása. Jó hír, hogy az akut prosztatagyulladás sikeresen kezelhető, így idővel vissza lehet térni a normál kerékvágásba és többé nem kell rettegni a pisiléstől sem.

