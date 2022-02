Akut prosztatagyulladással kezdődött minden

– Húsz évesen hatalmas kaland volt, amikor a haverokkal elmentünk vadkempingezni. Ám a túra túlzottan is nomádra sikerült, mert sajnos végig szakadt az eső, és éjszakánként nagyon lehűlt a levegő. Emellett nem voltak megfelelőek a higiéniai körülmények sem. Talán ennek is köszönhető, hogy a kalandosnak induló vadkempingezés kellemetlen véget ért. Akut prosztatagyulladásom lett, ami magas, közel 40 fokos lázzal járt, emellett nagyon gyengének éreztem magam, folyton rázott a hideg, és rettenetes alhasi fájdalmaim voltak. Nehezen tudtam pisilni, vizeletürítéskor égő fájdalmat éreztem. Az urológus mintát vett, amiből kimutatta az E.coli baktérium jelenlétét, és antibiotikumot írt fel, amely megszüntette az akut prosztatagyulladást. Évekig tünetmentesen éltem – mesélte részletesen történetét Endre.

Endrének folyton kiújult a prosztatagyulladása

Évek elteltével azonban újra éreztem a húzó, feszítő fájdalmat az alhasamban, amivel bevallom, kezdetben nem foglalkoztam. Arra számítottam, hogy idővel majd magától megszűnik. Egyik este azonban szeretkezés közben a „csúcson” erőteljes fájdalmat éreztem, és ez a fájdalom ezután minden magömléskor újra és újra megismétlődött. Idővel vizelési gondjaim is lettek, egyre gyakrabban kellett vécére járnom, a pisi azonban csak gyenge sugárban jött és égetett, csípett is. Bár sokáig halogattam, végül kénytelen voltam orvosi segítséget kérni. Az urológus nem talált baktériumot a vizeletemben, erős gyulladáscsökkentő gyógyszereket adott, amelyek egy időre valóban megszüntették a fájdalmat és a vizelési gondjaim is javulni kezdtek. Ám sajnos a kellemetlen tünetek időről időre visszatértek, és kezdtem attól tartani, hogy talán nem is létezik rá hatékony segítség. A tudat, hogy fájdalmakkal és vizelési nehézségekkel kell leélnem az életem, félelemmel töltött el. A házasságom is kis híján tönkrement, mert nem mertem szeretkezni a feleségemmel, annyira tartottam a csúcson jelentkező fájdalomtól. Idővel a félelemtől merevedési problémáim is lettek. Sajnos a gondolataim egyre gyakrabban jártak a prosztatagyulladás körül, és idővel már a gyógyszerek sem igazán segítettek. Depressziós lettem, folyton lehangolt voltam, mert nem láttam a kiutat a problémámból.

Segítettek a barátom tanácsai

Egy barátom tanácsára szereztem magamnak egy pszichológust, akivel átbeszélhettem a gondjaimat. Életmódot is váltottam, és egy gyógytornász segítségével megtanultam néhány gyakorlatot, amelyek segítenek csökkenteni a kismedencei izmok fájdalmát. Az étrendemből – akármennyire is szerettem korábban – immár kihagyom a túl fűszeres és nehéz ételeket. A barátom ajánlott egy gyógynövény- és hialuronsav-tartalmú kúpot is, amely recept nélkül kapható a patikában. A Proxelan kúp fellángoló fájdalmak esetén azonnal használható, akár hosszú távon is. Jótékony hatását klinikai vizsgálatok támasztják alá: a kúp ott enyhíti a panaszokat, ahol a fájdalom keletkezik. A szexuális aktivitást nem befolyásolja. Amióta van otthon Proxelan, sokkal nyugodtabb vagyok.