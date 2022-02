A koronavírus-járvány kitörésével együtt megélénkült az esportok iránti érdeklődés, rengetegen fordultak például a virtuális autóversenyzés felé. Ez ráadásul egy jóval költséghatékonyabb módja is a száguldásnak, népszerűsége emiatt töretlennek mondható.

A járványhelyzet enyhülésével azonban megnőtt az igény ismét a személyes találkozásokra is. Az említett két dolgot kívánják összehozni most egy projektben, melynek részese a Forma-1 is. A tervek szerint olyan szimulátorközpontokat nyitnának világszerte, ahol egyszerre akár 60 játékos is száguldozhat egymás ellen, egy helyen.

A gépeken a szimulátoros körökben elismert játékprogram, az rFactor 2 egyik speciális változata futna, betáplálva a Forma-1-es pályák lézerszkennelt verzióival, a legújabb autókkal és a legpontosabb fizikai modellekkel. Az első helyszín, ahol mindez valósággá válhat, London lehet, ahol a One New Change bevásárlóközpontban év végén vehetik majd birtokba a játékosok a szimulátorokat.

A tervek szerint akár 30 városba is eljuthat a kezdeményezés világszerte, főként az Egyesült Királyságon belül, de említik még Nyugat-Európát, a Közel-Keletet, Ázsiát és az USA-t.