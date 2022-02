1979-ben indult el világhódító útjára a Walkman, mely lehetővé tette, hogy kedvenc zenéinket magunknál tartva bárhol hallgathattuk őket, kizárva ezzel a külvilágot.

A Sony márkája még ma sem halt meg teljesen, a 2000-es évek második felének nagy mobilos robbanásában még többet hallhattunk róla, ám szép lassan elsikkadt az ikonikus név. 2022-ben azonban megmutatták a japánok, hogy a Walkman igenis él, sőt, célja egyenesen a csúcshódítás.

Be is mutatták az NW-WM1ZM2 nevű modelljüket, mely egy 2016-os zenelejátszó továbbfejlesztett utódja. Már aranyszínű kinézetével jelzi a kütyü, hogy nem mindennapi darabról van szó, 3600 dolláros (1,1 millió forintos) árcédulája pedig azt sejteti, hogy valóban nemesfémből készült termékkel van dolgunk. Nem is járunk messze a valóságtól, ugyanis aranyozott rézből van a készülék kerete.

Anyaga mellett a potenciális vásárlóknak természetesen a kiváló minőségű hangzást is meg kell fizetniük, mellyel a gyártó szerint egyetlen vetélytárs sem kelhet versenyre, a hangszerek pedig úgy szólnak, akárcsak egy élő koncerten.

Az eszköz 5 colos érintőképernyőt kapott, a készülék jobb oldalán pedig néhány gomb is található. Egy töltéssel 40 óráig élvezhető a minőségi kompromisszumok nélküli zene, melyet – amennyiben nem Spotifyon vagy épp Tidalon hallgat az ember – a 256 GB belső memóriára lehet felvinni, mely bővíthető. Az új Walkman az európai piacra néhány hónap múlva érkezik meg.