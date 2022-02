A koronavírus-járvány terjedését minden lehetséges módszerrel igyekszik megállítani, illetve lassítani Kína, emiatt jobban odafigyelnek arra is, hogy határaikon ne mászkálhassanak csak úgy az emberek. Kína azonban egy hatalmas ország rengeteg határvidékkel.

A határőrök néhol azonban kapnak segítséget: a Vietnámmal szomszédos részeken fél éve már ludak is részt vesznek a járőrözésben. A szárnyasokat először csak kísérleti jelleggel vetették be, ám hamar meggyőző eredmények születtek. A libák ugyanis sokkal hamarabb észreveszik az idegeneket, mint a kutyák, és a szokatlan zajokra, neszekre is korábban felfigyelnek négylábú társaiknál.

Szeptember óta már minden csapat kapott legalább egy pár libát, akik a Vietnámmal közös kínai határon teljesítenek szolgálatot. Egy átlagos csapat a hegyekkel és völgyekkel tarkított 184 km hosszú szárazföldi és 22 km vízi határszakaszon jelenleg két emberből, két libából és egy kutyából áll. A határőrségnél ezzel 400 kutya és 500 madár áll szolgálatban.