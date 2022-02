Azok a gyártók, melyek korábban csakis autókat készítettek, napjainkban már nem kizárólag négykerekű közlekedési megoldásokban gondolkoznak. Ennek tökéletes példája a Bugatti is, akik mindenki nagy meglepődésére nemrég egy elektromos rollerrel rukkoltak elő:

Hasonlót tett most a Jeep is: az RX200-as modellhez ők elsősorban a nevüket és a dizájnelemeket adták, a munka dandárját a Razor nevű cégre bízták. A végeredmény kitűnik a villanyrollerek széles spektrumából azzal, hogy ezt a kétkerekűt úgy tervezték, hogy terepen is elboldoguljon. Ennek megfelelően bordázott 8 colos abroncsokat is kapott, melyek lehetővé teszik, hogy az aszfaltról lekanyarodva is 19 km/órás csúcssebességet érjen el a gép.

Csak két kereke van a legújabb Jeepnek Csak két kereke van a legújabb Jeepnek 1 /7 jeep-rx200-3 A képre kattintva galéria nyílik Fotó megosztása: 2 /7 jeep-rx200-2 Fotó megosztása: 3 /7 jeep-rx200-1 Fotó megosztása: 4 /7 jeep-rx200-4 Fotó megosztása: 5 /7 jeep-rx200-5 Fotó megosztása: 6 /7 jeep-rx200-6 Fotó megosztása: 7 /7 jeep-rx200-7 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Átlagos használat mellett a 24 voltos akkumulátorrendszer 40 percig táplálja energiával a nagy nyomatékú 200 W-os villanymotort. Vezetője széles felületen állhat utazás közben, melynek mintázata egy szintrajzos térkép – igazi Jeep-jellegzetesség, melyhez hasonlót például ebben a Wranglerben is találtunk.

Az RX200-ért 500 dollárt (157 ezer forintot) kérnek.