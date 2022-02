Nem is volt annyira rég, amikor friss hírek láttak napvilágot a Jurassic-franchise hatodik részéről. A Világuralom alcímű alkotás akkor egy prológust kapott, melynek jelenetei elméletileg nem szerepelnek majd a mozifilmben.

Most azonban egy új előzetest kapott a nagyközönség, a figyelmesen szemlélők pedig láthatnak átfedéseket a két videó között. A lényeg azonban nem is ez: először találkozik a filmvásznon az ember és a dinoszaurusz úgy, hogy mindkét fél magáénak tekinti a bolygót, már az őshüllők is benépesítették a földet, a vizet és a levegőt, mindössze 4 évvel a Nublar-sziget pusztulása után.

Ez már akkora probléma, amit senki sem hagy szó nélkül: előkerülnek az újkori filmek főhősei, Chris Pratt és Bryce Dallas Howard, de a klasszikus trilógiában játszó Laura Dern, Jeff Goldblum és Sam Neill karaktereinek tapasztalatát is bevetik, hogy megoldják a helyzetet.

a videó a hirdetés után indul

Kissé hihetetlen, hogy az utóbbi hármas 29 évvel ezelőtt látogatott el először az eldugott szigetre dinókat nézni, azóta pedig ez lesz az első Jurassic-film, amiben ismét együtt szerepelnek. Véleményünk szerint már önmagában ez a tény sokakat beszippanthat a mozikba júniusban.