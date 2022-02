A Samsung bemutatta az S22-es mobilcsaládot, az S22-t, az S22+-t és az S22 Ultrát, amelyek az androidos mobilkínálat legerősebb ajánlatai lesznek a közeljövőben. Az első 4 nm processzorával érkező mobilok kiemelkedő teljesítményre képesek, legyen szó streamelésről vagy munkáról.

Atomgyors processzor, jó üzemidő

A hálózati viselkedés elemzésével a készülék hatékonyabbá teszi az alkalmazások teljesítményét és az éppen használt appra koncentrálja az erőforrásokat. A szupergyors processzor mellé hosszú üzemidejű akkumulátor is szükséges, amely a Galaxy S22 esetében egész nap, a Galaxy S22+ mobilnál pedig akár egy napnál tovább is tart. A 25 wattos gyorstöltés minden variációnál jól jön, a Galaxy S22+ pedig támogatja a 45 wattos szupergyors töltést is, így az akkumulátor még rövidebb idő alatt indulásra kész lehet.

Az új kijelzőkkel valódi mini mozit hordhatunk a zsebünkben, mindkét modell dinamikus AMOLED 2x adaptív 120 Hz kijelzővel érkezik, amely játékra és tartalomfogyasztásra is kiválóan alkalmas.

A Galaxy S22 6,1 colos kijelzője és a Galaxy S22+ 6,6 colos paneljét is intelligens láthatóságjavító technológiával tervezték, amely automatikusan a környezeti fényhez igazítja a kijelző működését és javítja a kontrasztot, ezért a tartalmak a lehető legjobb minőségben jelennek meg. A hardveres fejlesztéseknek köszönhetően tovább nőtt a kijelző fényereje is, az S22 esetében ez 1300 nites maximális fényerőt jelent, az S22+ pedig akár 1750 nites teljesítményre is képes.

A fotózás mindenek felett

Mindkét kivitel 50 MP főkamerával, 10 MP teleobjektívvel és 12 MP ultraszéles látószögű lencsével érkezik, az új automatikus kameraigazítás funkció képes felismerni és követni egyszerre akár tíz személy mozgását is, akikre automatikusan fókuszál a kamera. Mindkét készülékben a továbbfejlesztett, mesterséges intelligencia alapú digitális videóképstabilizátor segíti a videózást és csökkenti a rázkódást.

Aki pedig nem akar elmerülni a beállításokban, azoknak segít a mesterséges intelligencia, ami a lehető legtöbbet hozza ki az adott fotóból.

A Galaxy S22 és Galaxy S22+ Magyarországon 2022. március 11-től lesz elérhető a samsung.com weboldalon, a szolgáltatóknál és a kiskereskedőknél. A Galaxy S22 modellek 128 GB és 256 GB verziója 334,990 és 354,990 forintos ajánlott fogyasztói áron érkezik. A Galaxy S22+ 128 GB, illetve 256 GB változata pedig 409,990 és 429,990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhető el.