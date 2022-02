A Forma-1-es szezonhoz közelítve sorra mutatják be a csapatok új autóikat, ám cikkünk megjelenésekor egyelőre kevesebb 2022-es friss modellről hullott le a lepel, mint LEGO játékautóról. Nemrég a Mercedes volt az első, akiknek építőkocka-autójuk jelent meg, ám az a darab elbújhat a McLarené mögött.

A wokingiak segítségével készült darab egy furcsa hibrid: az 1432 darabos szett alapja még a 2021-es versenygép, az MCL35M, de felfedezhetőek rajta a 2022-es szabályváltozás jegyei is az első és hátsó szárnyon, valamint a kerekeknél. A 65 cm hosszú és 27 cm széles modellbe bekerült a működő V6-os blokk is, melynek dugattyúi a hátsó kerekek forgásával együtt mozognak, emellett működő DRS-sel, azaz állítható hátsó szárnnyal is felszerelték a valódi futó- és kormánymű mellett.

Az autót Daniel Ricciardo és Lando Norris mutatta be: az ausztrál azzal viccelődött, hogy neki hat hétbe telne, mire kirakná a komplett szettet. Ennyi idő már nincs március elsejéig, a játék ettől a naptól kezdve rendelhető meg, magyarországi ára 66 ezer forint lesz.