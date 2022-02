Amióta az Automobile Club de l’Ouest 2020-ban bejelentette a hosszútávú versenyek új csúcskategóriáját, a Hypercar géposztályt, több gyártó, köztük a Peugeot is a visszatérés mellett döntött. A franciák bemutatták a 9X8 Hybrid Hypercar prototípusát, ezzel párhuzamosan azonban már zajlott a hozzá illő óra tervezése is.

A Lorige BL-Endurance piacra dobását több mint 2 év fejlesztés előzte meg. Ez idő alatt a pontos járást biztosító szerkezet megbízhatóságát vizsgáló, valamint az újrafelhasznált szénszálas anyagok jóváhagyásához szükséges tesztek zajlottak. A karbonelemek különleges helyről érkeztek: a Peugeot hiperautójának első próbafutamain tesztelt fékbetéteket használtaákfel. Ily módon a szerencsések már azelőtt szert tehetnek a 9X8 egy darabkájára, mielőtt a versenygép élesben is rajthoz állt volna.

Hagyományosan egy versenyautó fejlesztésekor a külső dekorelemek nem kapnak nagy szerepet, így semmi nem vonja el a figyelmet a karbonszálas karosszéria vonalairól. Ugyanez igaz a BL-Endurance „Hyperblack”-re is, mely a nyers szenet fekete DLC bevonatú titán alkatrészekkel kombinálja. A kívánt monokróm hatás elérése érdekében az összes alkatrész – az 5-ös fokozatú titán lünettától a méretre készült külső csavarokig – gyöngyfúvott és fekete színű. A Peugeot Sport vizuális világának megfelelően a fekete alapszínt kriptonit és szelénszürke színfoltok dobják fel.

A biztonság kedvéért a készítők a tok bal oldalára fel is írták, hogy a nyersanyagot a Peugeot 9X8 fékjei szolgáltatták. A számlap alján látható járástartalék-jelző és maga az óra neve (Endurance) is arra utalnak, hogy a modell eredete az állóképességi versenyekben gyökerezik. A BL is egy rövidítés: Brake Late, azaz fékezz későn.

Az óra önfelhúzós mechanizmussal rendelkezik, tulajdonosa pedig mindig figyelemmel kísérheti, mennyi van még hátra a 45 órás működési időből. Minden alkatrész Svájcban készült, az összeszerelést és a beállítást – mely teljes egészében kézi munka – magasan képzett mesteremberek végezték. Meg is kérik az árát a Lorige termékének: 27 360 euróba, átszámítva 9,69 millió forintba kerül az időmérő eszköz.