Egy korábbi, férfibajokat taglaló cikkünk kapcsán fordult hozzánk az egyik olvasónk azzal, hogy segítséget szeretne kérni. Somának időről időre fájdalmai voltak a csúcson, ami rendkívüli módon megkeserítette az életét, és persze a párkapcsolatát is.

Egyértelműen csak azt tanácsolhattuk, hogy irány az orvos, hiszen Ilyen helyzetben csak a szakember tud biztosat és hiteleset mondani. Mindenesetre úgy döntöttünk, kicsit körüljárjuk ezt a témát, hátha segíthetünk azoknak a férfiaknak is, akik hasonló problémáikkal a szégyenérzet vagy a vizsgálattól való ódzkodás miatt mindeddig nem mertek elmenni a dokihoz.

Mi lehet a baj?

Bár valóban nem hétköznapi problémáról van szó, annyi bizonyos, hogy az orvostudomány már ismeri ezt a kérdést és megoldást is tud rá kínálni. Nem kell megijednie tehát annak, aki ilyet tapasztal magán, és főleg nem kell egyből papírt ragadnia, hogy megírja a végrendeletét. A helyzet ennyire azért nem súlyos, de természetesen mindenképpen foglalkozni kell vele! A fájdalmas ejakulációban (más néven: magömlésben) kulcsszerepet játszik a prosztata nevű dülmirigy, ami egy 20 grammos kis szervecske, amely a húgycsövet körülvéve a húgyhólyag alatt helyezkedik el. Az általa kiválasztott váladék a sperma nélkülözhetetlen összetevője, így ez az apró, leginkább gesztenye alakú szerv kifejezetten fontos funkciót tölt be a szeretkezések során.

Szex közben a prosztata is stimulálódik, és ha minden rendben van, akkor a csúcs elérésekor a közreműködésével valósul meg az ejakuláció, egyfajta semmihez sem hasonlíthatóan kellemes érzés kíséretében. A probléma ott kezdődik, amikor az aprócska szervben valamiért gyulladás alakul ki. Ennek csak egyik tünete a fájdalmas magömlés, a másik pedig az, hogy az ejakuláció esetleg idő előtt megtörténik, magyarán több ideig tartott megszabadulni a ruháktól, mint eljutni a csúcsra.

Fel kell tárni, mi okozza

A prosztatagyulladást általában bakteriális fertőzés váltja ki, amit ugyanúgy össze lehet szedni a vécén, mint gyakori partnerváltásokkal. A lefolyását tekintve létezik akut és krónikus prosztatagyulladás. A fájdalmas magömlés mellett mindkét esetben tapasztalhatnak az érintettek egyéb tüneteket is. Ezek közé tartozik a szúró, nyilalló fájdalom a gáttájékon, emellett az erekció elérése is nehezebb lehet. Sőt, szex közben is jelentkezhet merevedési zavar, mivel a gyulladt prosztata nem engedi azokat az örömöket átélni, amit egyébként egészségesen érezhetne az ember.

Ha valaki ilyen tüneteket észlel magán, akkor élnie kell a gyanúperrel, hogy prosztatagyulladása lehet. A jelenséggel egyáltalán nem kell megbarátkozni, hanem tenni kell ellene. Azt azért fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a fájdalmas magömlést nem csupán a prosztatagyulladás okozhatja, mert akár a folyamatban részt vevő többi testrész is „ludas” lehet a dologban. Hasonló jellegű panaszok jelentkezhetnek például húgycső-, mellékhere-, vagy heregyulladás esetén is.

Amennyiben a prosztatagyulladást baktérium okozza, akkor viszonylag egyszerű dolga van az érintettnek, hiszen ez esetben gyógyszerrel rövid időn belül meg lehet oldani a problémát. A nem bakteriális eredetű prosztatagyulladás azonban már többkörös vizsgálatokat tehet szükségessé és komolyabb fejtörést okozhat páciensnek, orvosnak egyaránt. Nem kizárt az sem, hogy a végső gyógyulásért életmódváltásra is szükség lesz.

A prosztatagyulladás hátterében az ülőmunka, a hideg felületeken való ücsörgés, illetve akár a stressz is állhat. A hosszú ideig tartó üldögélés következtében ugyanis nyomás helyeződik a prosztatára, ami előidézheti a gyulladásos folyamatokat. Különösen igaz ez akkor, ha valaki némi súlyfelesleget is felszedett magára. A stresszes életmód miatt pedig egyszerűen kevesebb tesztoszteron termelődhet, ezért fennakadások lehetnek a prosztata működésében. A gyakori és túlzott alkoholfogyasztás ugyancsak előidézheti a prosztata gyulladását.

A nem bakteriális eredetű prosztatagyulladás kezelésénél tehát mindenképpen a kiváltó okok megszüntetésére kell helyezni a hangsúlyt ahhoz, hogy az érintett életminősége és szexuális élete érdemben javuljon. Soma nevű olvasónk nagyon helyesen megtette az első lépést a probléma megoldása felé, mert volt bátorsága beszélni erről. Bízunk benne, hogy megoldódik a kálváriája!

