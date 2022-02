Az ízléstelenség netovábbja ez az orosz luxuslakás

Ingatlanos oldalon barangolva olykor rettentő ronda eladó lakásokba, házakba is betekinthet az ember, alig hisszük el, hogy valaki még pénzt is akar azért kérni, hogy odaköltözhessünk.

Az alábbi esetnél is hasonló gondolatok juthatnak eszünkbe. A helyszín az ötödik legnagyobb orosz város, a festői Nyizsnyij Novgorod, ahol valaki nem kevesebb mint 71 millió rubelt, átszámítva 290 millió forintot kér a képeken látható, 100 négyzetméteres ízlésficamért.

Minden helyiség tartogat meglepetéseket a harmadik emeleti lakásban, padlótól plafonig folyamatosan váltják egymást a teljesen különböző anyagok, a bútorok stílusa is teljesen eltérő. A falakon gyakorlatilag nincs egyetlen szabad felület sem, sokszor még nem is mondhatóak simának ezek a felületek. A WC is külön mondatot érdemelne, de meg sem tudunk szólalni a látványától. Érdemes végignézni a képgalériát a fenti képre kattintva!