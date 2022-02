2016 óta dolgozik együtt a Forma-1-ben a Red Bull és a svájci óragyártó TAG Heuer. A luxusmárka minden évben új Formula 1 órakollekcióval rukkol elő, melynek tavaly a középpontjába jó érzékkel a későbbi világbajnokot, Max Verstappent helyezték.

Az idei év azért a Red Bullról is szól a TAG Heuernél, két Formula 1 órát is bemutattak, melyet az alakulat színeibe öltöztettek. Mindkét kronográf egy 43 milliméter átmérőjű darab, kék színű számlappal, melyen megjelenik az energiaitalmárka piros és sárga színe is. Az egészet finoman csiszolt acélból készült házba foglalták, a pontos idő pedig még sötétben is leolvasható a fluoreszkáló számjegyeknek köszönhetően.

A két óra között a szíjak jelentik a legnagyobb különbséget, ez határozza meg árukat is. A sportosabb vonalat képviselő, gumiszíjú Formula 1 682 ezer, az elegánsabb kivitelű fémszíjas változat 735 ezer forintba kerül.