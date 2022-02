A minap a NASA közzétette, hogyan tartják karban 2030-ig a Nemzetközi Űrállomást. A Föld körül 408 kilométeres magasságban keringő objektum 1998 óta áll már szolgálatban, fenntartásáért pedig elsősorban az Amerikai Egyesült Államok felel.

A szerkezet az utóbbi időben többször is az elöregedés jeleit mutatta, szivárgási problémák léptek fel. Az űrhivatal arra számít, hogy a kereskedelmi űrhajózás beindulásával a magánjáratok mellett magánkézen lévő űrállomások is megjelennek majd a Föld körül. Tervek már vannak egyébként, a legizgalmasabbakról be is számoltunk.

A Nemzetközi Űrállomás 2031 januárjában a tervek szerint visszatér a Földbe: egy másik nagy és híres űrállomás roncsai, a Mir mellett fogja végezni a Csendes-óceánban, a 4000 méter mély Nemo-ponton.