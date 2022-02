Itt vannak a Gran Turismo 7 legújabb részletei

Év eleji vonatkozó listánkra nem véletlenül került fel a Gran Turismo 7: elődje, a Sport is valósággal beszippantott bennünket, és hallva a pletykákat, miszerint a professzionálisabb autóversenyzői vonal mellett ismét nagyobb teret kaphat a tuningolás, kíváncsian vártuk, mit kapunk.

E hét elején a sajtó munkatársai a kész játékkal még nem találkozhattak, de minden korábbinál több kép- és videoanyagot láthattunk a GT7-ről. Magyarázatot melléjük nem más, mint a játék atyja, az egykori autóversenyző Jamaucsi Kazunori fűzött.

A japán játéktervező elmondta nekünk, hogy 25 évvel ezelőtt mindössze 15 emberrel közösen alkotta meg az első Gran Turismót még PS1-re, most pedig több száz fős csapat dolgozik a játékon. Negyed évszázad alatt azonban sokat változott a világ, így az autózás is. A fiatalokat, az új évezred szülötteit például már nem annyira érdeklik az autók, mint a náluk idősebb generációkat, ezért a GT7 egyik küldetése, hogy megmutassa az embereknek, milyen jó dolog is a vezetés.

Az autós kultúra ápolása már a GT Sportban is jelen volt egy virtuális múzeum révén, a GT7-ben azonban szervesebb részét képezi majd a játékmenetnek a visszatekintés. A GT Caféban “étlapokon” gyűjthetjük össze az ikonikus, klasszikus autókat egy-egy küldetés, kihívás jutalmaként. Az étlapok általában valamilyen tematika szerint vannak összeállítva, sok esetben pedig egy-egy jármű tervezője is megszólal és elmondja a kocsi történetét. Ezen a szekción keresztül egyfajta bevezetést kapnak az autós világba azok, akik nem mozognak benne annyira otthonosan.

A játékosok 34 pálya 97 nyomvonalán közel 400 autóval körözhetnek a megjelenés napján, március 4-én. Mind a pályák, mind az autók nagy része ismerős lesz a GT Sportból, de visszatérnek legendás, a Gran Turismo történelméből korábban ismert kitalált pályák, a valóságból pedig érkezik Daytona. Ezek listáját a későbbiekben folyamatosan bővítik a fejlesztők.

Mi az, ami új lesz?

A már említett Café szekciós újítás szinte eltörpül amellett, hogy mostantól a napszakok, illetve az időjárás is változik a játékban. Az olyan pályákon, ahol a való életben is rendeznek 24 órás versenyeket (Nürburgring, Spa-Francorchamps, Le Mans, Daytona), úgy lehet majd autózni, hogy menet közben változik az égbolt. A fejlesztők az éjszakai ég lemodellezéséhez a NASA csillagászati adatait használták fel, így az egyes pályákon azt láthatják a játékosok a képernyők felső részén, amit a valóságban is látnának.

A GT Sport egyik nagy hiányossága volt, hogy egyetlen fix időjárása lehetett egy versenynek. Mostantól azonban menet közben is változhat a helyzet: a versenyzők egy kis radaron csekkolhatják, merre mozognak a felhők, melyek már azzal is befolyásolhatják a tapadási viszonyokat, hogy a pálya fölé húzódnak és árnyékot vetnek. Mindez egy olyan pályán, mint a Nürburgring, különösen izgalmasak lesznek: az egyik kanyarban még zuhog az eső, néhány fordulóval később pedig már csak a pocsolyák és a száradó ív (!) jelzik az égi áldást.

A játék másik nagy újítása egy vadiúj mód lesz. A Music Rally-nál nagy szerepet kap majd a zene, melyet általában mindenki lehalkít versenyzés közben, de sokan még a menüben is. A készítők itt épp ezt szeretnék elkerülni ezzel: miközben szól a választott muzsika, egy visszaszámláló jelzi, hány ütem maradt még a zenéből. Ahogy hallgatjuk és autózunk, át kell haladni kapukon, melyek plusz levezethető ütemeket adnak. A rendszer leginkább a régi játéktermi autós játékokra hasonlít, ahol nagyon hasonló módon fogytak a másodpercek.

A fejlesztők kihasználták a PlayStation 5 erőforrásaiban lévő lehetőséget. A kép még realisztikusabb lett, már-már legurulnak az autók a képernyőről, az új haptikus visszajelzésű kontrollerrel játszva pedig olyat tapasztalhatnak a versenyzők, amire korábban még nem volt példa. Az autó vezetése közben kezünk érzi, hol veszít tapadást a kocsi, az egyes felületek (aszfalt, fű, sóder, rázókő) közti különbségek is finomodnak. A legjobb újítás talán mégis a fékezéshez köthető: az alapbeállítások mellett a bal oldali ravasz húzása közben ujjunkon érezhetjük, ha blokkol a kerék vagy éppen működésbe lép az ABS – épp, mint a valóságban, ráadásul autónként változik majd a fékezési érzet.

Mi tér vissza?

Habár minimális részben ott is jelen volt, nem sok hangsúly kapott a GT Sportban a tuningolás lehetősége. A GT7-re azonban visszatér: szinte Need For Speedbe illő autóátalakításokra nyílik lehetőség, többek között autószélesítéssel és egyedi karosszériaelemekkel. Simán lehet, hogy egy versenyben egy modellt négyféle külsővel is láthatunk, a fényezési lehetőségekről nem is beszélve: mostantól még több helyre kerülhetnek matricák egy autón, például az oldalsó szélvédők egy részére is.

A tuningolási és beállítási lehetőségek széleskörűsége miatt átalakul az autók teljesítményrendszere is: mindig le kell futtatni egy szimulációt, ugyanis a legapróbb változtatás is nagyban befolyásolhatja a teljesítményt. Itt is gondoltak azokra, akik szinte teljesen vakok ebben a világban, mindenhez magyarázat is tartozik majd. Az autókat karban is kell tartani: érdemes néha lemosni őket, olajat cserélni bennük, vagy átnézetni a futóművüket.

Mi lesz még?

Csak címszavakban említve azokat az újdonságokat és fejlesztéseket, melyekről nem esett szó: a szokásos licencszerzős és kihívás alapú versenyeken belül gyorsulási versenyes játékmód, 75 előadó 300 zeneszáma, okosabb mesterséges intelligencia, mely gyorsabb a korábbiaknál, az emberi időkhöz közelebb képes autózni és képes komplexebb versenyszituációkat is jól megoldani. Maradnak a nem aszfaltozott pályák is: ezekkel kapcsolatban Jamaucsi elmondta, egy jövőbeli frissítésben az eddigi murvás mellé akár hóval fedett nyomvonalak is jöhetnek. Ahogy a nyitóképen látszik, az eddigiekhez hasonlóan driftelni is lehet majd pontgyűjtéssel egybekötve, lesz osztott képernyős játéklehetőség és marad a Sport mód is, ahol a Nemzetközi Automobil Szövetség által is elismert bajnokságok online futamai lesznek elérhetőek.

A Gran Turismo 7 március 4-én jelenik meg.