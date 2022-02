A villám áthasított Texas, Louisiana és Mississippi egén 2020 áprilisában – közölte a Meteorológiai Világszervezet (WMO) hétfőn. A korábbi világrekordot egy 709 kilométeres brazíliai villám tartotta, ezt 2018-ban észlelték.

Hitelesítettek egy másik rekordot is: 2020-ban egy villámlás Uruguay és Észak-Argentína egén 17,1 másodpercig tartott, ami megdöntötte a 16,7 másodperces korábbi világcsúcsot.

WMO has verified 2 new world records for a⚡️lightning #megaflash

Longest distance single flash of 768 km (477.2 miles) across southern #USA - 60 kilometres MORE than old record

Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina https://t.co/6AzyzTgMIO pic.twitter.com/VqUgxEDHB2