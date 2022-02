Aprócska, mindössze gesztenye- vagy dióméretű szerv a prosztata, más néven dülmirigy. Mérete alapján nem is gondolnád, milyen kínokat tud okozni és mekkora félelmet képes kelteni még a megingathatatlannak gondolt férfiakban is, ha zavar támad a működésében. A húgycsövet körülölelő mirigy feladata, hogy váladékot termeljen, mely a hímivarsejtekkel együtt alkotja az ondót.

Amíg rendeltetésszerű feladatát végzi, a prosztata létezése észre sem vehető. Ez az állapot akkor változik meg, amikor a szerv érzékennyé válik és megduzzad, begyullad, vagyis kialakul a prosztatagyulladás. A betegség alaptüneteihez különféle egyéb panaszok társulnak.

A tünetek alapján a prosztatagyulladás négy típusát különböztethetjük meg, melyek közül most a legtöbb férfit veszélyeztető válfajával, az akut bakteriális prosztatagyulladással fogunk egy kicsit részletesebben foglalkozni.

Mint azt neve is mutatja, a betegséget bakteriális fertőzés okozza, amely nem válogat: hiába gondolják sokan a prosztatagyulladást az idősebb korosztály betegségének, a kórokozók ugyanúgy megtámadhatják a fiatalokat, mint az időseket. Könnyű kikövetkeztetni, hogyan betegedhet meg az ember prosztatája, amelyhez a legrövidebb úton a húgycsövön keresztül jutnak be a nem kívánatos baktériumok. Ezek származhatnak természetesen a külvilágból, de nem szabad elfelejteni, hogy a bélrendszernek gazdag, saját baktériumflórája van, így a legtöbbször az onnan származó, rossz helyre tévedt baktériumok okozzák a prosztata megbetegedését. Ritkább esetben akár fogprobléma, például fogtályog is okozhat panaszokat, az ilyesmit góckutatással lehet felderíteni.

A prosztatagyulladás akut verziójának jelenléte viszonylag könnyen észrevehető: a prosztata megduzzadása miatt “szokásosan” jelentkező vizelési problémák mellett nagyfokú elesettséget, hidegrázást, hirtelen jelentkező magas lázat tapasztalhatnak az érintettek.

Utóbbi tünet már önmagában komolyabb odafigyelést igényel. A betegség azonban súlyosabb panaszokat is okozhat: a legrosszabb lehetőségek közt ott van a fájdalmas vizelés zavaros vizelettel, melyhez általában komoly alhasi fájdalom is társul, ráadásul merevedési zavarok is jelentkezhetnek. Akár az is előfordulhat, hogy a sürgető vizelési inger ellenére egy csepp vizeletet sem sikerül kipréselni. Ilyenkor azonnali orvosi segítségre, szakszerű beavatkozásra van szükség.

Megfelelő kezelés esetén a tünetek nagyjából egy hónap alatt teljesen megszűnhetnek, ekkor lehet kijelenteni, hogy egészséges a prosztata és nincsenek már kellemetlenséget okozó baktériumok. A betegség visszatérésének megakadályozásához, illetve kialakulásának megelőzéséhez legfontosabb a személyes higiénia. Tartsuk tisztán a dolgokat odalent: nem csupán a testrészeinket, de az azokat fedő ruhaneműt is. WC-használat előtt is érdemes kezet mosni, ez a plusz tisztálkodás sosem árthat. Az sem mindegy, mihez vagy kihez ér hozzá az altestünk, amikor lekerül róla az alsónadrág: a nemi együttlét során a gumi óvszer nemcsak a nem kívánt terhességtől, hanem a kórokozóktól is véd.

A prosztata egészségéért még sok egyebet is tehetünk, ami az általános jóllétünket is szolgálja: a megfelelő folyadékbevitelt, a több mozgást, a kevesebb egy helyben ülést és a kiegyensúlyozott táplálkozást nemcsak a dülmirigyünk, hanem a teljes szervezetünk megköszöni.

