Idővel a férfiúi önbecsülésem is elveszett

„Elmondom, hogy mi mindent kellett megtennem azért, hogy rendbe jöjjek az életemet több éven át megkeserítő kismedencei fájdalom szindrómából. Ez a betegség nagyon kellemetlen és kiszámíthatatlan, éppen ezért hosszú időn át a gondolataim csak ekörül jártak. Az alhasamban váratlanul jelentkező nyilallás és szúró fájdalom, ami a nemi szerveimbe is kisugárzott, idővel megtépázta a férfiú önbecsülésem. Hosszú utat kellett megtennem, mire rájöttem, hogy ezt a problémát komplex módon lehet kordában tartani – osztja meg történetét a 35 éves Dávid.

Nem találták meg a fájdalom konkrét okát

A krónikus kismedencei fájdalomban, azaz a krónikus prosztatagyulladásban az a legrosszabb, hogy az urológiai kivizsgálásokon az orvosnak sem mindig sikerül megtalálnia a betegség konkrét, kiváltó okát. Az a semmihez sem hasonlítható fájdalmas nyilallás és húzó érzés szinte a nap minden percében jelen lehet, vagy csak időnként, de a legváratlanabb helyzetben jelentkezhet. Az urológus ugyan többször is megvizsgált és azt feltételezte, hogy a szervezetemben valahol lappangó gyulladás okozhatja a fájdalmat, ám a konkrét kiváltó okot nem találta meg.

Férfitársaim sok jó tanácsot adtak

Egy idő után már, nem érdekeltek a nők sem, semmi kedvem nem volt ismerkedni, hiszen a napjaimat az állandó önmegfigyelés és a fájdalomtól való félelem töltötte ki. Muszáj volt megosztanom a gondolataimat hozzám hasonló helyzetben lévőkkel, ezért az interneten a sorstársaimmal, azaz krónikus kismedencei fájdalommal küzdő férfiakkal kezdtem beszélgetni. Végül ez sokat segített, mert nekik köszönhetően rájöttem, hogy az urológus mellé szereznem kell pszichológust is, akivel kibeszélhetem a bajomat, továbbá egy gyógytornászt is, aki lazító gyakorlatokat tanít nekem. A gátizomtorna ugyanis nemcsak a nőknek, hanem nekünk, férfiaknak is hasznos lehet, hiszen enyhíti a medenceizmok fájdalmát.

Biztonságot ad, hogy van nálam Proxelan

Az internetes fórumon egy gyógynövényeket és hialuronsavat tartalmazó kúpot is ajánlottak. A Proxelan jótékony hatását klinikai vizsgálatok támasztják alá, és ott enyhíti a panaszokat, ahol a fájdalom keletkezik. A szexuális aktivitást nem befolyásolja. Recept nélkül kapható a patikában, nem kell orvossal felíratni. Kiújuló fájdalmak esetén azonnal használható, akár hosszú távon is. Számomra nagyon megnyugtató, hogy mindig van nálam Proxelan, mert tudom, hogy csillapítja a fájdalmamat, ezért kevésbé kell aggódnom, hogy mi lesz akkor, ha ismét fellángol a kellemetlen gyulladás.