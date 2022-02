A krónikus kismedencei fájdalom szindróma, angol elnevezésének kezdőbetűivel rövidítve a CPPS lényegében olyan tünetegyüttes, amely jelentős mértékben ronthatja az érintett életminőségét. Éppen ezért fontos, hogy minél előbb felismerjék, mert akkor nagyobb eséllyel lehet megszüntetni a kiváltó okokat. A CPPS azonosítását megnehezíti, hogy nagyon változatos tünetei vannak, ráadásul ezek időről időre elmúlhatnak és később váratlanul visszatérhetnek. Miről ismerhető fel a CPPS?

Jellemző tünetek

A krónikus kismedencei fájdalom általános szimptómái közé tartozik a rendszertelenül visszatérő alhasi nyomó, vagy hirtelen a nemi szervekbe kisugárzó fájdalom, ami látszólag minden komolyabb előzmény nélkül jelentkezhet. Nem arról van szó tehát, hogy esetleg előtte nehezet emeltünk, vagy más egyéb megerőltető tevékenységet végeztünk. Szintén gyakori tünet lehet a vizeletürítéssel kapcsolatos problémák megjelenése. Ez egyaránt jelentheti a túl gyakori WC-re járást, vagy pisilés közben a vizelet hirtelen elakadását, majd későbbi újra indulását. A krónikus kismedencei fájdalomban szenvedőknél időről időre merevedési zavarok is keletkezhetnek, az ejakuláció pedig szintén járhat fájdalommal.

Az érintettek nagy része már csak akkor fordul orvoshoz, amikor a fenti panaszok elviselhetetlenné válnak, vagy bizonyos értelemben befolyásolják a szexuális életüket. Rossz hír, de ha nem sikerül időben azonosítani a tünetegyüttest, akkor a krónikus kismedencei fájdalom szindrómától szenvedőknek egyre gyakrabban kell felkeresniük az orvosukat, ám ha a panaszaik nem enyhülnek, egy idő után váltogatni kezdik az orvosukat, és végeredményben egyre kevésbé válik nyomon követhetővé a tüneteik alakulása. Ki az, aki ki van téve ennek a veszélynek? Nos, szinte minden férfinál előfordulhat, de rizikócsoportba tartoznak mindazok, akiknek már volt valamilyen alhasi műtétjük, legyen szó lágyéksérv, vagy bármi egyéb műtétről. Az urológiai műtéten átesett férfiak nemcsak a bakteriális fertőzéseknek vannak jobban kitéve, hanem a hegesedés miatt jelentkező izomfeszüléseknek is.

Hogyan lehet kezelni?

Az első és legfontosabb, hogy fel kell keresni egy olyan orvost, aki ezzel a területtel foglalkozik, ez pedig nem más, mint az urológus. Ő természetesen első lépésként megvizsgálja, nem állhat-e esetleg a háttérben valamilyen bakteriális vagy vírusos fertőzés. Ennek kiderítésére számtalan eszköz áll a rendelkezésre, köztük a vizelet- és ondóvizsgálat, a prosztata kézzel történő vizsgálata, valamint az ultrahangos képalkotó eszközök használata. Bár a vizsgálatok közül nem mindegyik mondható kellemesnek, ennek ellenére fontos ezeket végigvinni, mert csak így lehet megállapítani, hogy valóban CPPS-ről van szó, nem pedig valami másról.

Amennyiben a vizsgálatok során sikerült kizárni a bakteriális eredetű prosztatagyulladást, akkor az orvos dönthet a szükséges terápiáról. Fontos azonban megjegyezni, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint a CPPS nehezen kezelhető, ugyanis többnyire csak a tünetek enyhítésére van lehetőség. A fájdalom csillapításához a szakorvos felírhat nem szteroid alapú gyulladáscsökkentőket, illetve fájdalomcsillapítókat, az esetleges vizeletürítési problémákat pedig úgynevezett „alfa-receptor” blokkolókkal lehet kezelni: ezek a kismedencében, a prosztatában, valamint a húgyhólyag alatt futó izomrostok ellazításáért felelős gyógyszerek.

Mindezekre azért van szükség, mert a CPPS szindróma ezeknek az izmoknak a krónikus, görcsös feszülésére vezethető vissza. Ha sikerül a görcsös feszülést feloldani, akkor a tünetek is alábbhagyhatnak. A kezelés során segítséget jelenthetnek a gyulladás- és fájdalomcsillapító hatású, illetve „prosztatavédő” gyógynövényeket tartalmazó készítmények is. A szakértők szerint a CPPS-szindróma kezelésében a prosztatamasszázs is kulcsfontosságú, mivel a prosztatában felgyülemlő váladék kiürítésére a kezelés ideje alatt, tehát legalább 5-6 héten keresztül minden héten szükség van.

A krónikus kismedencei fájdalom helyes kezelése esetén a legtöbb páciens tünetmentessé tehető, azonban az érintetteknek számolniuk kell azzal, hogy a betegség bármikor visszatérhet. Ebben természetesen a megelőzés is szerepet játszik, de a CPPS-szindróma újbóli megjelenése leginkább a csípős, fűszeres ételek fogyasztásának mellőzésével, valamint a túlzott alkoholfogyasztás elkerülésével előzhető meg. Mindamellett kerülni kell a hideg és kemény felületeken történő ücsörgést és a felfázást. A legfontosabb azonban, hogy nem szabad hagynunk, hogy ez a betegség megkeserítse az életünket, hanem mindent meg kell tenni a megfelelő kezelés érdekében!

