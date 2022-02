Ugyan a gitár és a hegedű is húros hangszer, és még alakjuk is viszonylag hasonló, megszólaltatásukban alapvető a különbség. Míg a hegedűnél egy vonóval rezgetik be a húrokat, a gitárt pengetik.

Charles Berthoud zenész, aki a YouTube-on basszusgitáros videóinak köszönhetően vált népszerűvé, úgy gondolta, talán lehetne kombinálni a két világot, ezért megszólaltatott egy basszusgitárt egy hegedűvonóval. Leírása szerint a hangzás mennyei, így rögtön össze is dobott egy rövidke számot.