Sokszor komoly hajsza indul egy-egy meteorit után, ugyanis az űr viszontagságait, majd a Föld légkörének súrlódását is kibíró kőzetdarabok rengeteg pénzt érnek különlegességük miatt.

Ezzel a drága alapanyaggal dolgozik a Bejeti nevű vállalat is. Nemrég be is mutattak egy igazi luxusterméket: a Planetesimal Wallet nevű pénztárca meteorit oldallapjai kétségtelenül egyedi megjelenésűek. A két kőzetdarabot fémkapcsok tartják össze, közéjük jöhetnek a bankók.

A 176 grammos, pontos alapanyagát tekintve vas-nikkel tárcába aprót nemigen tudunk rakni, de ezen a szinten, ahol valaki 29 500 dollárért (9,3 millió forintért) vesz magának bukszát, már nem centek pakolgatásával vacakol az ember.

Mivel az alapanyag erősen véges, ez a pénztárca sem egy tömegtermék: mindössze hat darabot készített belőle a Bejeti, így aki egy igazán egyedi kiegészítőre vágyik, annak gyorsan le kell csapnia rá.