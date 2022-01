Kis túlzással megszokott dolognak nevezhető az, hogy a leselejtezett, nem használt gépeket a vízbe dobjuk. Ha ezt kellő körültekintéssel csináljuk, abból akár jó dolgok is kisülhetnek, mint ahogy azt ez egy jordániai példa is mutatja:

Hasonló ötletet akartak megvalósítani New Yorkban is tíz évvel ezelőtt, ott metrókocsikból csináltak volna mesterséges zátonyt. Papíron ez mindenkinek kedvező lehetett volna: a városnak volt egy csomó felesleges R-32 “Brightliner” szerelvénye, melyet leselejteztek és -cseréltek, a metropolisznak otthont adó államban pedig virágzik a rekreációs célú horgászat, melyből akkoriban évi 15 milliárd dolláros bevétele volt az államnak. A vízbe süllyesztett metrókocsik új élőhely lehetett volna a halaknak, a horgászok pedig örülhettek volna ennek, a városnak pedig nem kell bontóba vinni a kocsikat, ahol még fizetniük kellett volna a megsemmisítésért.

“Sea Train: Subway Reef Photos by Stephen Mallon,” is #NowOnView at @GrandCentralNYC! Featuring 19 of #StephenMallon’s photographs, #SeaTrain captures the deployment of New York City’s “B-Division/Brightliner” cars between 2008 and 2010. Learn more at https://t.co/7wpYhb8mMv. pic.twitter.com/8WAf9y3B3w

— NY Transit Museum (@NYTransitMuseum) March 20, 2019