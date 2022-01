Igen sok sporttal foglalkozó dokusorozat jelent meg a Netflixen az utóbbi években. Nagyot ment például a kosaraslegendáról, Michael Jordan utolsó profi évéről szóló The Last Dance, de ott van az idén már negyedik évaddal jelentkező Drive to Survive is, melynek köszönhetően sokkal több embert kezdett el érdekelni a Forma-1.

A streamingszolgáltató ezzel pontosan tisztában is van, így ők is keresik azokat a témákat, karaktereket, melyek sokakat érdekelhetnek. A legújabb szériájukban a NASCAR-versenyző Bubba Wallace lesz a középpontban, aki nem mellékesen Michael Jordan csapatának pilótája.

A RACE: Bubba Wallace hat részen keresztül követi a versenysorozat egyetlen olyan színesbőrű versenyzőjét, aki minden futamon részt vesz. A nézők Wallace pályán kívüli életébe is bepillantást nyerhetnek, követhetik küzdelmét, melynek eredményeképp betiltották az elnyomás jelképének számító konföderációs zászlók lobogtatását a pályákon.

A Netflixen február 22-én jelenik meg a sorozat, addig is kedvcsinálónak itt az előzetese: